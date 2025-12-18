Miguel Ángel Pichetto: “El intento de derogación de Discapacidad y Universidades fue una provocación”

Miguel Ángel Pichetto hizo un balance crítico del año legislativo y del primer tramo del gobierno de Javier Milei, y aseguró que el intento de dejar sin efecto el financiamiento de la discapacidad y de las universidades nacionales “fue un acto de provocación” y “un exceso”, incorporado “en el último minuto del tratamiento de la ley”. Según el diputado, el oficialismo actuó con “soberbia y discrecionalidad”, creyendo que tenía los votos necesarios, cuando en realidad “el gobierno ha ganado las elecciones con el 40%, pero no tiene mayoría en ninguna de las cámaras y requiere acuerdos y consensos”. "Creo que hay un ambiente donde todos comprendemos que hay legislaciones muy vetustas y que es necesaria una mirada ciertamente modernizadora", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Miguel Ángel Pichetto.s un abogado y político de trayectoria peronista que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023-2027. Preside el bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados. Fue senador de la Nación Argentina por la provincia de Río Negro desde el año 2001 hasta el 2019 por el Partido Justicialista.

Estamos cerrando un año muy particular, la primera mitad del mandato de Milei, con extraordinarias en el Congreso ayer, con una fuerte participación en Diputados. ¿Gustarías hacer alguna forma de balance tuya del año legislativo y del año del Ejecutivo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me gustaría empezar por esta coyuntura final del año, donde Milei viene de un triunfo electoral. Y, en lugar de aplicar esa vieja máxima de Bonaparte que decía: “Después de una batalla triunfal, el ejército descansa”. Napoleón se iba a la Malmaison con Josefina y disfrutaba después de Austerlitz. Acá siempre se empeñan en ir hacia una confrontación mayor, con un cambio de estructuras. Esto le pasó a Mauricio Macri también, cuando abordó la reforma del sistema previsional, una pequeña reforma previsional donde incluso la fórmula previsional era muy potente, era inflación más salario, pero en el medio alguien se quiso quedar con un trimestre. Pero lo que pasó, desde el punto de vista estético, político, institucional, fue una derrota para el gobierno de Macri.

Recuerdo perfectamente que, desde la perspectiva de Jaime Durán Barba, por ejemplo, el error fue que después de triunfar te tendrían que haber llamado a vos, que en lugar de haber buscado ese puente a través tuyo recién para la candidatura en 2019, al revés, tendría que haber sido en 2017, cuando tenía todas las de ganar.

Hubo un momento donde Mauricio Macri convoca en el edificio CCK, en ese momento, a toda la dirigencia política y asisten todos: gobernadores, senadores, diputados. Finales de noviembre del 2017. Había ganado las elecciones y había ahí una posibilidad cierta de construir acuerdos con sectores del peronismo del interior y ampliar la base electoral. Sin embargo, primaron los criterios de la pureza étnica, en términos de identidad, falta de pragmatismo, de inteligencia. No está cumpliendo con las instrucciones de Estados Unidos y del Fondo, que le dijeron o le sugirieron al presidente Milei ampliar la base electoral, construir consensos y tratar de sacar leyes posibles.

Pichetto: "El Gobierno debe proteger nuestro trabajo ya"

¿Qué pasó anoche? Un evento realmente muy complejo. El presupuesto podría haber transitado las aguas del Parlamento, de la Cámara de Diputados, razonablemente. Siempre en el presupuesto hay un dibujo. Acá hay una alteración mucho más profunda que me gustaría abordar,por favor. Cambió la política cambiaria No es un detalle de menor cuantía. Aquí había un diseño del 1%, del señor Arriazu, siempre ponderado por el grupo y por los fondos de inversión americanos, que lo ponen en los hoteles y opinan. A él no le gusta salir del crawling peg del uno, ahora pasa a un dólar con inflación, ajuste por inflación. Esto es lo que decidió el Ministerio de Economía.

Entonces, las estimaciones del presupuesto, con un dólar a 1445 para diciembre del 26, 1500, qué sé yo, los números que tenía trazados, se alteraron totalmente. Ayer, con un poco de sorna, le decía a Bausili: “Ordenen el tema de los muchachos del Central, porque los datos que dan van contrarios al mensaje político”. Los pesimistas opinan que el dólar en diciembre del 26 va a estar en 1900. Porque ya hay que empezar a ajustar al 2 y medio. Es mucho más racional. Es también una demanda del Fondo, del Fondo Monetario, y también de los bancos americanos que le prestaron plata. Señor, usted no puede tener un tipo de cambio bajo, no competitivo, que determina una Argentina cara y letal.

Yo también ayer dije: “Se van a ir entre 10.000 y 12.000 millones de dólares de turismo al extranjero, 2025”. Vamos a ver cómo transita el verano, va a ser tremendo. Y no nos olvidemos que el 26 es el año del Mundial, con lo cual la salida de dólares por vía de turismo va a ser mucho más grande. Y después está creciendo de manera desbordante las importaciones chinas. También, con un poco de humor, dije: “Pondera mucho ahora el gobierno de Trump, pero en realidad hace una política prochina”. Porque el intercambio económico con China, vía container, vía plataformas, es demoledor para la economía argentina y no hay nadie que mire esto. Entonces, el problema es un problema de tipo estructural, en donde los números o los dibujos de los presupuestos, que también te digo algo: los gobiernos anteriores también dibujaban.

El kirchnerismo tenía siempre una visión respecto al presupuesto, de ir con números a la baja. Llegaba septiembre-octubre, aparecía el doctor Zannini con el ministro de Economía de turno y te metían un DNU y te ampliaban el presupuesto con esquemas discrecionales. Eso tampoco era bueno, lo que quiero decirte es que podría haber funcionado. Era importante tener un presupuesto. No tener ninguno es muy malo para el país.

Qué dice el proyecto de ley de Pichetto que busca arancelar las plataformas de comercio electrónico

Es una señal para el mundo. Ahora, en el último minuto, se les ocurre poner una cláusula en el artículo 75, que es dejar sin efecto leyes que fueron votadas por el Congreso con dos tercios, con insistencia, que era el financiamiento de la discapacidad y el financiamiento de las universidades. A ver, había ahí un acto de provocación. Que no era posible que ese artículo pasara, y mucho menos el capítulo incluido dentro del artículo. ¿Qué ocurrió? Votaron primero que se votaba por capítulo. Durante toda la sesión todos dijeron: “Separemos el 75, preserven el capítulo”. No hubo caso.

Hubo una actitud de soberbia, de discrecionalidad, de creer que tenían el número. Y el número es relativo, porque el gobierno ha ganado las elecciones parlamentarias con 40%, pero no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Requiere de acuerdos y requiere de ciertos consensos, y hay algunos temas que no van a pasar. Y, en lugar de elaborar una política de acuerdos, es lo mismo que la ley laboral que estabas hablando. ¿Qué va a pasar con esta ley laboral? Extrema, elaborada por Sturzenegger, siempre con ir más allá. Le acompaña un RIGI, que es otro RIGI, para financiar y para subvencionar a las empresas. No está mal, pero no tenía que haber estado en la ley laboral.

Era un capítulo impositivo, de baja de impuestos, y que puede ayudar a ser un poquito más competitivo al sector industrial, que está desbordado porque los chinos te matan, te liquidan. Están haciendo una política de dumping. Las plataformas chinas hacen dumping. ¿Qué quiere decir? Que si este libro vale 100, ellos te lo venden a 20 porque quieren ganar el mercado. Una vez que tengan el mercado, te liquidaron. Lo han hecho en África. Y esto es lo que me parece que está en juego. Algo está pasando en el vínculo con Estados Unidos. Hay un silencio que no me cierra a mí. Yo no soy un analista internacional, pero yo sigo la política. Y hace poco tiempo hablaron de que iba a haber un acuerdo económico-comercial.

Bueno, todavía no se ha firmado, pero lo que no se ha logrado tampoco es bajar los aranceles del acero y del aluminio. No hay política industrial. Hay un esquema devastador en el esquema PYME. Más de 20.000 empresas han cerrado, 200.000 trabajadores están en la calle. El salario es el sueño húmedo de Martínez de Hoz. Te voy a regalar el libro de Julián Zicari, es el jefe civil de la dictadura. Es muy interesante este libro porque hay un tema que trata el libro, que es la tablita.

Miguel Pichetto: "Milei deberá negociar con la reforma laboral como lo hizo con la Ley Bases”

La tablita es la estrategia del año 78, plan de estabilización diseñado por el presidente del Banco Central, ponderado y respetado por el grupo de AEA y el economista Ricardo Arriazu, que estuvo ahí y que planteó la tablita como la única opción, y que lo que hizo es un esquema devaluatorio gradual mediante procesos también parecidos a este. ¿Y cuál era el otro eje de la política de Martínez de Hoz en la dictadura? Comprimir el salario. Yo tengo respeto, tengo una trayectoria, tengo vínculos, amistades, pero también no han estado en una actitud de condescendencia ajustando salarios con el uno y medio por debajo de la inflación. Nunca en la Argentina se ha destruido tanto el salario de los trabajadores, ni hablemos del sector público. Las conducciones de los dos gremios que están en el sector público han sido catastróficas, porque además les han echado cerca de 100.000 personas y van a seguir echando. Y el aumento ha sido del uno y medio. Han colocado a los empleados públicos en un salario de hambre.

En el Congreso, ayer lo dije, después me salen a chicanear que yo pido salarios para los diputados. Yo lo que dije es que los salarios de los trabajadores legislativos están casi en el nivel de pobreza. Lo que estoy hablando es de que ha habido, por parte también de los representantes sindicales, una política condescendiente. Yo me pregunto, y tengo un gran respeto por Gerardo Martínez, porque es un tipo que tiene cabeza. Estaban en el Consejo de Mayo, ¿qué discutieron en el Consejo de Mayo? Más allá de la reforma, yo creo que hay un ambiente donde todos comprendemos que hay legislaciones muy vetustas y que es necesaria una mirada ciertamente modernizadora. Lo que vos no podés es pisotear los derechos de los trabajadores, ni tampoco plantear una ley que va a favorecer únicamente al sector empresario.

Nosotros estábamos hablando con Santangelo, que, igual que ayer, que estábamos hablando con él, diferencia un plan antiinflacionario de un plan de estabilización. Entonces, ya por la segunda vez le pregunto hoy: bueno, explícame la diferencia entre un plan de estabilización y un plan antiinflacionario. Entonces, más o menos, de una manera sintética, lo que él plantea es que lo que hubo fue un shock fiscal, pero no antiinflacionario, porque primero se agregó 100% de inflación a propósito para poder hacer la reducción del déficit fiscal sobre la base de la ecuación de los salarios. Son dos elementos: la ecuación de los salarios y luego, colocar la paridad cambiaria sobre la base de un algoritmo.

Y el tipo de cambio como base para bajar la inflación, anclar el cambio para bajar la inflación, que es uno de los problemas. Y acá la autoridad intelectual es muy importante porque en el debate del libro mencionan claramente: ¿quién es el autor de la tablita? Habla Estrada, que es un hombre que era del proceso. Dice: “El Banco Central, seguro”. Yo pienso que ha sido básicamente una construcción de Adolfo Diz y de Ricardo Arriazu, con tablitas parecidas. Ahora estamos en una tablita de ajuste por inflación.

Miguel Ángel Pichetto habló sobre el consultor estadounidense Barry Bennett: "Afirmó que iba a haber intervención"

Te voy a decir algo: a él no le gusta. Ayer lo criticó. A él le gusta un tipo de cambio fijo. El cambio fijo te liquida. El pensador original detrás del plan de Caputo el primer año, es Ricardo Arriazu. Crawling peg 1%, ese era por debajo de la inflación. Entonces, el tipo de cambio no resultaba competitivo. La Argentina es cara. Tengo malas noticias para Mar del Plata, Bariloche, Iguazú y todos los centros turísticos de la Argentina. La gente se va a Brasil, se va a Europa. Acá los argentinos, en el verano, van a Punta del Este; en el invierno, van a Europa. El turismo receptivo está hecho pelota.

Creo que la cuestión de fondo es el consumo interno...

Pero lo tomo como un elemento dramático desde el punto de vista de la salida de dólares que faltan en la Argentina. Si vos tenés un país en el que se van 10.000, 12.000 millones de dólares de turismo, y tenés un país que además importa productos chinos y hace ese intercambio comercial con China por más de 8.000, 10.000, y tiene una derrota ahí en el intercambio, y tenés otros 15.000 millones de dólares, mínimo, que compran los argentinos para ahorrar.

A ver, un exceso: suprimir dos leyes votadas por el Congreso con dos tercios de los votos. Obligaba a aquellos legisladores, como los que votamos, el caso mío, que votamos a defender la universidad y la discapacidad, como un elemento que debería haber sido inserto en el nuevo supuesto y trabajarlo de manera inteligente. El Poder Ejecutivo tiene capacidades para maniobrar, tiene que sentarse con la gente de la discapacidad, con los prestadores, mejorar las prestaciones.

Déjame avanzar en ese punto. Hay dos perspectivas. Vos le decís: “Mire Poder Ejecutivo, usted tiene que lograr que se aprueben las cosas que usted quiere dentro de las posibles. Si usted pidiera las imposibles, no logra absolutamente nada”. Ahora, me parece que desde el Poder Ejecutivo esto les ha dado algún resultado, porque con esas bravuconadas a veces han logrado, por ejemplo, meterle miedo a la CGT, meterle miedo a una cantidad de diputados, que no es tu caso, o sea, no lo logró ayer con el artículo 75, pero a lo largo de estos dos años ha logrado conseguir apoyos sobre la base del miedo. No sé si sigue aquello de maquiavélico que es más importante que te teman que que te amen.

Lo que creo es que hay factores económicos también que no hay que dejar de analizar, que tienen que ver con el vínculo con los gobernadores. Yo no estoy hablando acá ni despectivamente ni negativamente de los gobernadores, porque el gobernador tiene que afrontar su realidad económico-social, con un empleo a la baja, con una crisis muy fuerte, y lógicamente la presión que tiene sobre el sector público es agobiante, y está obligado a dialogar. Y la capacidad de negociación del Comité Nacional siempre es muy fuerte, y fijate ayer cómo se construye la mayoría. Se pierde cuando vos aglutinás distintos sectores en un tema que es unificador, como es haber defendido lo que el Congreso votó con anterioridad, con dos tercios de los votos. Ahí perdieron.

No deberían haberse puesto a poner eso. Lo pusieron en el último minuto del tratamiento de la ley. Un exceso. ¿Para qué? Son actos incluso, de provocación, de decir, bueno, subordinar al Congreso. Sacaron una ley estúpida diciendo que va a haber pena de prisión para aquellos que hagan un proyecto de ley que pueda impactar sobre el orden fiscal. Es un cercenamiento de las facultades del Congreso que es imposible, que no resiste ninguna visión de constitucionalidad. Ninguno de estos gobernadores recibidos en universidades avalaría la constitucionalidad de eso.

¿Y qué va a pasar con la ley de reforma laboral? ¿Qué creés vos que va a pasar en el Senado y qué va a terminar pasando en Diputados?

Bueno, han construido aparentemente una mayoría que puede salir. Yo lo que digo es que, a ver, el lugar es sentarse con la CGT, con los empresarios, porque te voy a decir otra cosa más de la ley laboral. El modelo de lo que es el fondo de desempleo, el 3%, a los muchachos del sector empresario, de la UIA, no les gusta mucho. ¿Vos sabés qué está votado?

En la primera etapa de la ley bases yo lo incluí y era de carácter voluntario. Quedaba supeditado a la voluntad del sindicato y del mundo empresario. Nadie lo tomó. A nadie le interesó ir a un modelo de fondo de desempleo con aporte previo. Bueno, lo va a poner el Estado. Entonces, quizás ahora puede ser, pero es un costo fiscal que aumenta para el lado del Estado.

Lo que te quiero decir es que hay temas que a los empresarios no sé si les conviene.

¿Pero vos creés que va a salir la ley de reforma laboral?

A mí me parece que en el Senado puede salir, o va a haber un debate mucho más duro y más árido en Diputados. Puede haber reforma también, porque casualmente en el Senado tiene menos representación La Libertad Avanza, más representación del peronismo.

RM CP