Miguel Ángel Pichetto: “El acto de Milei no fue algo propio para un presidente”

Miguel Ángel Pichetto cuestionó el acto de Javier Milei, asegurando que “no fue algo propio para un presidente”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el diputado señaló que “el presidente tiene la autoridad formal, pero al mismo tiempo luego no se comporta como un presidente”. "Lo significativo es que ese festival de música hecho por el Presidente sirvió también para mostrar su faceta y su componente autoritario", dijo.

Miguel Ángel Pichetto es abogado y político argentino. Actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue senador de la Nación Argentina por la provincia de Río Negro desde 2001 hasta 2019 por el Partido Justicialista y además ejerció el cargo de jefe de bloque durante 17 años.

Queremos hablar sobre la prédica que tenés con respecto a los espacios verdes y el no remate en lo que era el Regimiento de Patricios.

Es un modelo de depredación de tierra de tierras nacionales, federales, propiedad del Ejército argentino y de organismos del Estado, que están siendo sometidos a remate por el AVE, que es el organismo que se ocupa del cuidado de esas tierras, y entra a jugar el mundo de la inmobiliaria. Un mundo de cuatro o cinco actores. Fijate que en el remate de ayer, que lo hicieron a sabiendas que el Senado había sacado la media sanción de una ley decretando que ese inmueble era patrimonio histórico nacional y era un bien inenajenable, que no se podía vender.

Media sanción del Senado de la Nación votado por unanimidad. Hubo cuatro abstenciones y el Pleno del Senado votó en forma uniforme. Había también un recurso que habíamos presentado ante la Cámara Contenciosa, que no llegó a tiempo, que lo había presentado yo, porque la jueza de primera instancia había rechazado mi planteo por supuesta falta de legitimación activa, un argumento jurídico.

Lo hacía, no en mi carácter de diputado, sino como hombre del Congreso, que requería además una decisión del propio Congreso de desafectar un bien del dominio público y pasarlo al dominio privado. Lo grave es que sigue este juego, un predio que es histórico, que pertenecía al regimiento de Patricios, ha sido rematado. Este bien había sido dado en comodato a Cencosud. Ahora se abre otro problema, porque Cencosud se tiene que ir, hay 1.500 trabajadores, y aparece el remate: un empresario que hizo el Nordelta, y ahora se va a quedar con ese predio. Vamos a ver qué destino le da. Dice que le va a dar un destino de tipo cultural, parecido al de Miami.

Lo que digo es que la política del Espacio Verde, especialmente entre la Nación y la Ciudad, no está tenida en cuenta. Ya lo vimos con el tiro federal, donde ese podría haber sido el espacio de un gran Central Park, parecido a Nueva York. Lo vemos ahora con 44.000 metros cuadrados, casi 5 hectáreas, en el corazón más caro de Buenos Aires. Me parece que habría que preservarlo. ¿Y qué significa esto? Que 127 millones de dólares que se pagó, fue una compulsa bastante importante, que estuvo por arriba de lo que esperaban sacar. Contantini pagó 127 millones. Y nosotros, 224, o sea, bastante cerca. Pero la realidad es que estamos y seguimos desafectando bienes, y esta plata va a entrar al Tesoro, que el Tesoro se la va a jugar.

Ayer se fueron 425 millones de dólares para mantener el tipo de cambio. Quiere decir que el ingreso que va a tener el Tesoro por la venta de este terreno es insignificante, implica una pérdida de valor histórico. Pero bueno, el trámite todavía no está terminado. Nosotros vamos a insistir para que la Cámara de Diputados vote lo mismo que votó el Senado. Y vamos a plantear allí también un marco de expropiación, en términos de considerar que esa actividad de la subasta fue nula.

Tocaste el tema económico en el mismo momento que el Tesoro, para contener el dólar, vende a un promedio de entre 300 y 500 millones de dólares por día. Que la economía está parada, incluso con tendencias recesivas de probablemente acumular dos trimestres de caída, aunque mínima, del Producto Bruto. El Presidente hace un acto ayer en el Movistar Arena, que por lo menos llama la atención.

Una gran anomalía presidencial, podríamos ponerle ese nombre, con respeto por la figura presidencial, que no se respeta a sí mismo. Porque bueno, nuestro amigo Durán Barba diría que ese acto, en el marco de la campaña del año 23, hubiera sido algo novedoso y original, y casi alegre de alguien que quiere tomar el poder. Pero a dos años de gobierno, me parece que no es un acto propio para un presidente. Había ahí algunos contenidos también complejos, como el ataque a los medios. Bueno, por supuesto que tu medio encabezaba el corazón de la confrontación. Después estaba Clarín, La Nación, y estaba subjetivamente La Nación+ también, donde es un espacio, creo que de validación como espacio opositor, cuando en realidad no lo es. Lo significativo es que ese festival de música hecho por el Presidente sirvió también para mostrar su faceta y su componente autoritario.

Vos mencionabas el caso de Perú, donde no hay partidos políticos en Perú, pero la estabilidad del gobierno, la continuidad institucional, casi está marcado por dos instituciones: el Banco Central por un lado, que ejerce un modelo económico general, porque se mantiene autónomo y además consistente con la misma persona a lo largo de los años; y el Poder Judicial por otro lado, manejado por ambos sectores, podríamos decir, a través de intereses empresarios.

Cuando se estudia gestión, una de los axiomas clásicos es que hay dos formas de autoridad: la formal y la informal. Que las organizaciones funcionan cuando coincide la formal con la informal, pero que muchas veces no coincide la formal con la informal. Si se designa a alguien formalmente para un cargo que el resto de las personas que tienen su cargo no respetan, su autoridad es sólo formal, y las personas van a buscar apoyo en alguien que de alguna manera le asignan esa autoridad. ¿Puedo hacer un traslado a la política a partir de lo de Perú? El presidente tiene la autoridad formal, electo claramente, pero al mismo tiempo luego no se comporta como un presidente.

Me parece que ese acto y ese festival de música no era propio. Y creo que contribuye con él. Lo que ocurre es que, también hay un desprestigio y un demérito de tratar de destruir la imagen del presidente anterior. El modelo peruano que tiende a expandirse en Latinoamérica, Brasil es un claro ejemplo. Fijate que Lula fue preso también por una decisión de un juez que era incompetente y después ratificado por la corte. Luego la Corte revisó el caso, lo dejó libre y le permitió competir. Ahora Bolsonaro está también limitado por una decisión de la propia Corte que le plantea una inhabilidad para ser candidato.

En Perú ningún presidente terminó bien su mandato, salvo en los 70. Bueno, indudablemente que los modelos de estabilidad ahí son de tipo económico. Hay un poder económico muy fuerte, hay un debilitamiento de los partidos políticos. Esto está pasando en otros lugares. Se expresa también a través de dictaduras como la venezolana, como la nicaragüense. Cuba que es una rémora de la cortina de hierro. Lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, indican un crecimiento del poder judicial sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo.

No hay que desconocer también ahí la importancia de los medios de comunicación, y en ese momento era prensa gráfica y televisión. Denuncias y justicia fueron un cóctel que fue debilitando fuertemente el componente de la política institucional. Esto no justifica de ninguna manera un hecho de corrupción. Lo que estoy describiendo es un esquema más macro de estructuración, de cómo se va consolidando en Latinoamérica el poder bajo las reglas del sistema judicial y de la comunicación.

El poder ejecutivo cada vez tiene menos poder, para ponerlo en términos concretos.

Mucho más con la característica constitucional que tiene. Recién hablabas con Juan Manuel López, que es un buen diputado, un hombre que se dedica. Él defendía el modelo del balotaje. Yo creo que es un cuerpo extraño en el sistema político argentino. Es imposible gobernar la Argentina si no tenés una estructura mayoritaria con un Congreso, con alianzas, con acuerdos, que te permita llevar adelante las leyes, el modelo que vos querés instalar en la Argentina. Mucho más en este caso, que es el caso de Milei, que no buscó de ninguna manera, en el mejor momento que podríamos ubicarlo en el 2024, acuerdos con otras fuerzas políticas, armado de una mayoría en el Congreso.

Y con tu experiencia, ¿cómo sigue esto? Mi tesis es una conjetura: que Macri está haciendo lo que, por ejemplo, en una situación de una pareja que se divorcia, uno de los dos quiere hacer todos los esfuerzos para que quede claro que no es su culpa. Entonces que Macri se acerca a poner la otra mejilla, sabiendo que no va a funcionar, pero por lo menos para dejar claro hacia futuro que no fue por culpa de él.

Macri siempre intentó ayudar y acercarse al gobierno y tratar de darle estructura al gobierno. También tuvo como respuesta al desprecio. Y para un expresidente es muy malo el desprecio, cualquiera sea la circunstancia que viva.

Vos que lo conocés igual que yo, evidentemente Macri no perdona esas cosas. Entonces este tipo de actitudes buscan algo.

Es una justificación ante la sociedad y la historia, es decir, yo traté de ayudar, puede ser. Fijate que esto va acompañado en el marco de la negociación que viene llevando adelante Caputo con Benssent en Estados Unidos, en Washington, de un requerimiento que le pide, y ya se lo pedía al Fondo oportunamente. Gita Gopinath había dicho también: se requiere de consensos políticos y de mirar a los sectores más las jubilaciones.

El mensaje siempre fue claro. Hoy más que nunca, Estados Unidos le está pidiendo un consenso político. Hubo un hecho internacional muy importante: hubo un diálogo telefónico entre Trump y Lula, donde hablaron también de los aranceles, del compromiso de encontrarse en una bilateral y después hacer una reunión en otro lugar del mundo, que puede ser Malasia, en donde se han acercado. Ha habido un diálogo muy interesante desde el punto de vista de país-país y de la defensa del interés brasileño, que es tratado por Trump de manera respetuosa, y porque además Lula responde a una cosmovisión imperial que tiene Brasil, como el país más importante de Latinoamérica.

Vos marcabas inclusive, cuando hablamos de aranceles, que las dos actividades industriales más importantes que tiene la Argentina, que es la fabricación de acero y la fabricación de aluminio, tienen el 50% de aranceles, que es con lo que supuestamente iba a penar a Lula y lo estarían negociando.

Esperemos que el 14, en la mesa de diálogo con Trump en Washington, que tiene el contenido de una bilateral en serio, porque lo del otro día fue una foto, digámoslo: había analistas políticos que hablaban de bilateral. Creo que en Washington tienen un sistema que cuenta las palabras del presidente y de los que lo visitan. Fue ínfimo, y el resultado también fue muy corto en términos de tiempo: dos minutos y medio. Ya está, que venga otro, dijo Trump, un poco con la gestualidad. Pero bueno, ahora va a haber una bilateral, y queda esperar a que los intereses nacionales sean defendidos en el marco de ese diálogo, y que Argentina no tenga la única actitud mendicante de ir a pedir plata para seguir cubriendo un tipo de cambio que es imposible de sostener.

Coloquémonos en 10 de diciembre de este año. Es decir, claramente las posibilidades que tiene el gobierno de contar con la cantidad de votos suficientes para llevar adelante en el Congreso los planes que el Ejecutivo desee, como al mismo tiempo para tratar de conseguir que no le veten aquellos DNU que planteen, parece difícil. ¿Vos ves posibilidades de que se vuelva a recrear la cantidad de votos que tuvo el gobierno en marzo?

Tiene que haber un cambio de actitud muy grande y de un gobierno casi de coalición para que eso se dé, y no veo que eso esté en la naturaleza o en la característica del propio presidente. No lo digo para lesionarlo, sino que lo digo por lo que hemos experimentado hasta ahora. A mí me parece que el gobierno además tiene una visión muy precaria, muy limitada, muy chiquita de la visión política. Si el objetivo es lograr el bloqueo de los 80 diputados y manejarse con decreto, necesidad y urgencia, bloqueo, veto, me parece que la democracia primero baja la calidad y, en segundo lugar, eso no te permite avanzar en ningún tipo de transformación o de cambio. Vos tenés que convocar a los distintos sectores de la economía, a la Unión Industrial, que está en un proceso de pérdida de empleo y de empresas. Todos los días hay cierre de una empresa, pérdida de empleo; la industria textil. Hoy a la tarde voy a una reunión con empresarios textiles que se hace en Avellaneda. Es demoledor el ingreso de la producción china, tanto por vía de importaciones como por compra directa.

El carácter del presidente indica la dificultad que tiene para establecer acuerdos. Al mismo tiempo, la cantidad de legisladores que va a obtener en las próximas elecciones, todo indica que no va a cambiar esencialmente la ecuación de fuerzas. Sería lógico pensar que lo que va a terminar sucediendo es este modelo de gobernar por decreto.

Pero creo que puede haber otro dato más complicado, que es un resultado adverso en la elección en términos nacionales que puede debilitar fuertemente la visión de la política, el impacto de la política sobre la economía. Esto no hay que descartarlo tampoco. Uno no quiere que haya perjuicio para la gente, pero me parece que acá hay cosas que van a ocurrir inevitablemente.

Los inventores de este plan, porque Milei no tenía plan, cuando asume como presidente, el presidente Milei no tenía un plan. Tenía, mejor dicho, un plan que era la dolarización. Ya después, cuando instalaron las bandas, a él no le gustó mucho, hay que decirlo. Incluso criticó el sistema de bandas, pero el primer año fue ajuste del sector público, ajuste del salario, apretar el salario de todos los sectores, tanto privados como públicos, despido del personal, importaciones libres, igual que en la época de Martínez de Hoz, nada más que con Martínez de Hoz no estaba China, con lo cual eso significa una mirada destructiva hacia la industria.

La industria importa poco; hay que trabajar con el campo, que es generador de divisas y exporta, y hay que apostar a lo que hoy aparece como el dato relevante, que es la minería, el petróleo y el gas. Esa fue la visión que tuvieron en la dictadura de Videla junto a Martínez de Hoz, esta gente que tienen pasado, como yo tengo pasado y tengo que asumir mis errores, ellos deberían también hacer una autocrítica sobre los errores.

Siempre tuvieron una mirada despreciativa hacia la industria argentina, no entienden que el mundo del trabajo, del trabajo urbano, tiene que ver con la industria y que hay actividades como la textil, por ejemplo, que habría que tratar de sostener con incentivos, y que lo nuevo, lo moderno del mundo de las plataformas vos tenés que poner las aranceles, porque si no te destruyen todo. A vos te entra gente; el propio mercado libre actúa hoy como un banco, como prestamista, como pagador, como vendedor de productos, ese mundo que vos no lo podés parar porque es el mundo bueno; vos tenés que regularlo. No están regulando.