Juan Manuel López: “El Gobierno trata al agro como lo trataron todos los gobiernos, como una fuente de dólares”

El jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, explicó para Canal E el pedido de informes que presentó junto a su bloque, cuestionó la falta de previsibilidad para los productores y apuntó contra la improvisación oficial.

Juan Manuel López recordó que el beneficio duró apenas tres días: “Nosotros lo pedimos inmediatamente después de que se acabó esta baja temporal, muy temporal de las retenciones”. También explicó que la decisión tuvo un claro objetivo cambiario: “Este dólar soja era una medida en realidad para conseguir dólares, una medida tributaria, pero con un objetivo cambiario, algo que Sergio Massa nos tenía acostumbrados cuando era ministro de Economía”.

Dudas sobre las tenencias de las exportadoras

Asimismo, contó que presentaron un pedido de informes junto a Victoria Borrego y un proyecto de ley para ordenar el esquema tributario: “Presentamos un acceso al ministro de Economía para que aclare si las exportadoras tenían los granos al momento de ocupar estos cupos de 7.000 millones de dólares”.

Además, López mencionó que reclamaron avanzar en el Congreso: “Le mandamos una carta a José Luis Espert, que preside la Comisión de Presupuestos, para tratar de una vez y para siempre el proyecto de ley, tal nuestro, pero hay otros proyectos, que baja las retenciones de manera previsible”.

Sobre eventuales sanciones, destacó la importancia del control legislativo: “Tenemos que ver si finalmente a esas cerealeras que vendieron se les va a aplicar el descuento de las retenciones o no, si hay que ponerles algún tipo de sanción, pero la verdad es que hay que controlar porque a los gobiernos se los debe controlar”.

La visión del Gobierno en cuanto al agro

Por otro lado, el entrevistado criticó la improvisación oficial: “Fue un manoseo, fue algo demasiado improvisado, algo que no corresponde”.

A su vez, advirtió sobre la mirada cortoplacista de la administración nacional: “El agro, me parece que en términos generales, quiere creer en el Gobierno, pero me parece que el Gobierno trata al agro como lo trataron todos los gobiernos, como una fuente de dólares, ni más ni menos”.