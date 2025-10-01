Cuidado con las estafas inmobiliarias: cómo detectarlas para evitar perder tu dinero

En Córdoba, se multiplicaron las denuncias por estafas inmobiliarias bajo la modalidad piramidal. A raíz de ello, el Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) denunció a través de un comunicado oficial lo que estaba sucediendo: "reiteramos que ningún Profesional Inmobiliario Matriculado en el CPI ha participado en esta operatoria"

El CPI advirtió que estas maniobras no son hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude clásico: "según la información pública, en los casos bajo investigación judicial existiría un modus operandi: los presuntos estafadores prometían proyectos inmobiliarios con entrega futura, recibían pagos anticipados de los adquirentes y no cumplían con la construcción ni entrega de las unidades".

Herramientas para verificar y operar seguro

-Verificar que el agente este matriculado: la app “Inmobiliarios CPI Córdoba” permite verificar en segundos si un corredor está matriculado.

-Comenzar la búsqueda en sitios seguros: el portal cordobaprop.com: único sitio oficial donde publican solo inmobiliarios habilitados CPI, garantizando operaciones seguras y con respaldo legal. También se puede consultar directamente en cpicordoba.org.ar.

Cómo reconocer un inmobiliario habilitado

Asimismo, es fundamental solicitar servicios en una inmobiliaria que esté habilitada y en regla. Para ello, se recomienda:

-Toda inmobiliaria debe exhibir en lugar visible la oblea habilitante con el nombre del profesional responsable .

. -Toda publicidad (carteles, redes, portales) debe incluir el número de matrícula CPI, único identificador legal autorizado por la Ley Provincial N° 9445. Ningún otro título o matrícula habilita para ejercer la actividad inmobiliaria en Córdoba.

En el comunicado se resalta que: “sí comprás, vendés o alquilás propiedades o terrenos, t.u INMOBILIARIO debe ser Matriculado CPI. Si no tiene matrícula, es ILEGAL y NO estás obligado a pagarle honorarios ni comisiones”.

La postura del Colegio Profesional de Inmobiliarios

Desde la institución remarcaron que ningún corredor matriculado CPI participó en estas operatorias. Además, recordaron que su función no es solo representar a los profesionales habilitados, sino también proteger a la ciudadanía y preservar la integridad del corretaje inmobiliario en la provincia.

"Recordamos que sólo los Inmobiliarios CPI matriculados están facultados legalmente para intervenir en operaciones inmobiliarias dentro de la provincia de Córdoba, conforme a la normativa vigente”, subrayaron desde el organismo.