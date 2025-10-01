Transporte urbano: las tarjetas SUBE y Red Bus siguen conviviendo en Córdoba

Las tarjetas SUBE y Red Bus seguirán conviviendo por tiempo indefinido como sistema de pago del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

Aunque en principio ambas modalidades funcionarían sólo por cuatro meses, ahora se resolvió que se puedan utilizar a la par sin fecha límite.

Tarjeta SUBE

La Municipalidad de Córdoba informó que "ya se entregaron 280 mil tarjetas" SUBE y que "cuatro de cada cinco usuarios sin beneficios utilizan el nuevo sistema para abonar su viaje en el transporte público local".

El municipio recordó que "la tarjeta tiene un costo de $1500 que se acredita como saldo negativo automáticamente".

Beneficios para usuarios de Red Bus

"En cuanto a los beneficios, se renuevan hasta el 31 de octubre a los usuarios de Promotores Socio Sanitarios, Inspectores de Recursos Tributarios, Servidores Urbanos, Auxiliares de Seguridad, Servidores de Salud, Tarjetas rojas, UTHGRA-PAICOR y Fuerzas de Seguridad", precisó la Municipalidad.

Dónde retirar la Tarjeta SUBE

Para los usuarios que aún no hayan retirado la tarjeta SUBE podrán dirigirse al Palacio 6 de Julio y las boleterías de Tamsau, Coniferal, SiBus y Fam en la Terminal de Ómnibus, acorde al siguiente cronograma:

• Palacio 6 de Julio: de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 16.

• Boleterías 40 y 41 de FAM en la Terminal de Ómnibus T1, de lunes a viernes de 8 a 18.

• Boletería 45 de Coniferal, en la Terminal de Ómnibus T1; y Boletería 85 de Tamsau, en la Terminal de Ómnibus T2; en ambas de lunes a viernes de 9 a 16.

• Boletería 86 de SíBus, ubicada en la Terminal de Ómnibus T2, de lunes a jueves de 9 a 16.30 y viernes de 9 a 15.30.

• Concejo Deliberante: lunes a viernes de 8 a 14.

• Lotería de Córdoba (sede): lunes a viernes de 7 a 23.

• CPC (menos el CPC Mercado): lunes a viernes 8 a 18.