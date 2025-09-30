Gastronomía, turismo de bienestar y experiencias únicas, ejes de la temporada verano en Córdoba

Ayer, en la tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo 2025, la provincia —a través de la Agencia Córdoba Turismo— presentó oficialmente su campaña de promoción turística “Verano Córdoba 2025/2026”, con la cual aspira a consolidar su posición como uno de los destinos más elegidos del país.

El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de la ACT, Darío Capitani, acompañado del legislador provincial Miguel Siciliano y autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de cámaras y asociaciones del sector, intendentes y medios de comunicación.

El Cucú protagonista

Una de las gratas sorpresas fue la proyección del spot oficial de la campaña, protagonizado por el clásico Cucú cordobés, que “decidió tomarse vacaciones por primera vez” para recorrer los rincones turísticos de la provincia. Además, se presentó la innovadora propuesta “Cucú and Friends”, una saga de piezas audiovisuales donde distintos “cucús” invitan a descubrir la gastronomía, el turismo de bienestar y las experiencias únicas del verano cordobés.

El evento también incluyó un show en vivo del mago Willy Magia, que aportó un toque divertido y familiar al lanzamiento. La presentación culminó con una invitación a seguir las novedades de la campaña en redes sociales y medios nacionales durante toda la temporada, y se compartió además un clásico brindis cordobés, con choripán y fernet.

Durante la presentación se destacó que Córdoba se prepara para recibir a visitantes de todo el país y del mundo con sus sierras, lagos, ríos, fiestas, festivales, conectividad aérea y terrestre, y servicios de calidad, sumado al valor diferencial de la hospitalidad cordobesa.

Caminos de Brochero y de Santiago

Además del lanzamiento de la campaña de verano, Córdoba llevó a FIT la presentación de la propuesta “Camino de Brochero y Camino de Santiago: dos caminos hermanos”. Este producto turístico religioso, cultural y de naturaleza recrea la vida y obra del santo argentino José Gabriel del Rosario Brochero, y fortalece su vínculo con el reconocido Camino de Santiago de Compostela. Desde 2023 ambos destinos trabajan en transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias y promoción conjunta.

En oportunidad del lanzamiento de las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, de las que será anfitriona Córdoba los días 30 y 31 de octubre próximos, se presentó el nuevo pasaporte, para que recorrer los Caminos del Vino en la provincia sea una experiencia única.

“Temporada de calidad”

En la apertura, Dario Capitani destacó: “Estamos aquí, en el centro de la escena de nuestro país, presentando una temporada más, pero una temporada de calidad, con una Córdoba preparada y decidida a seguir recibiendo y abrazando a turistas y visitantes de la Argentina y del mundo”. También señaló que “Córdoba quiere ser el destino que marque tendencia este verano, ofreciendo experiencias inolvidables para toda la familia”.

Por su parte, Siciliano destacó: “Para nosotros el turismo no es un gasto, es una inversión que genera puestos de trabajo para los cordobeses. Por eso en Córdoba apoyamos los festivales y gestionamos para que nuestra provincia reciba grandes eventos deportivos y artísticos”.

“Es muy importante que la dirigencia política argentina entienda que debemos dejar las peleas y generar políticas productivas, porque detrás de cada iniciativa turística hay fuentes de empleo y oportunidades para la gente”, apuntó.