Siciliano cuestionó política turística de Milei en la FIT 2025: “Es de las industrias más golpeadas”

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura provincial y candidato a diputado nacional, Miguel Siciliano, cuestionó la política económica y turística del gobierno de Javier Milei durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Siciliano fue contundente al señalar que "el gobierno nacional debe claramente cambiar el rumbo de su política económica y virar de un modelo que se focaliza en la renta y en la especulación financiera a un modelo de la industria, de la producción y del trabajo". El legislador identificó al sector turístico como "una de las industrias más golpeadas por las políticas económicas del gobierno nacional".

Carlos Paz llevó gastronomía, música y teatro a la Feria Internacional de Turismo

Durante el recorrido por los pabellones de la feria, Siciliano señaló que las conversaciones con cámaras empresariales y el sector privado confirmaron su diagnóstico. "Cuando recorríamos los stands, cuando recorríamos las cámaras, cuando nos sentábamos con el sector privado, veíamos claramente que las políticas que el gobierno nacional lleva adelante van en detrimento de unas industrias clave en provincias como Córdoba, como es la industria del turismo", afirmó.

Festivales como motor económico

El candidato a diputado nacional defendió el apoyo provincial a festivales y eventos deportivos como una política de fomento a la industria turística. "Cuando un gobierno apoya un festival, trabaja para que venga un evento deportivo como pueden ser Los Pumas o Las Leonas, cuando trabajamos junto a municipios y a festivales privados como el festival de Cosquín, el de Jesús María, el Cosquín Rock, algunos públicos y otros privados, el festival de la papa, el festival del salame; esas acciones no solamente son acciones culturales, son acciones vinculadas a la industria del turismo porque movilizan la región y la economía zonal", explicó Siciliano.

Córdoba se prepara para coordinar mejor la donación de órganos y tejidos

El legislador recordó que el gobierno nacional criticó estas iniciativas provinciales. "Esto no es inversión para la Nación, esto es gasto", señaló en referencia a la postura oficial sobre el apoyo a festivales y eventos.

Siciliano enfatizó el impacto económico de estos eventos en las economías locales: "Hay regiones de la Argentina en donde tenemos ciudades que viven al 80% de lo que produce el turismo". Y agregó: "Preguntarle a los intendentes de Jesús María, de Alta Gracia cuando hacen el de la Peperina o el de las colectividades, el de Cosquín, el de Villa Dolores, el de la papa, si no movilizan toda la economía local o regional durante esos festivales".

La presencia de Milei

Consultado sobre la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural de la FIT el sábado 27 de septiembre, Siciliano expresó cautela. "Espero que su presencia indique un cambio en la política vinculada a la industria del turismo. Ojalá que no sea solamente una foto. Ojalá que no sea solamente una presencia gestual, sino que eso derrame políticas del gobierno vinculada al fomento, al acompañamiento, al cambio de política económica para poder fortalecer la industria turística y sus derivados", declaró.

Milei había inaugurado la feria junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, pero no visitó el stand de Córdoba, una de las provincias con mayor despliegue en el evento con un espacio de 700 metros cuadrados y más de 80 puestos de atención.

En su discurso de apertura, el presidente destacó que "el turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza a nivel mundial" y defendió su política económica al señalar que "tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes". También abogó por reformas fiscales y laborales para impulsar la competitividad del sector.

Córdoba como protagonista de la FIT

Córdoba fue una de las grandes protagonistas de la feria, que reunió a más de 1.700 expositores de 55 países. La provincia presentó la Campaña Verano Córdoba 2025/2026 y lanzó "Camino de Brochero (Córdoba) y Camino de Santiago (Compostela): Dos Caminos Hermanos", un nuevo producto turístico enfocado en el turismo religioso.

Siciliano acompañó al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en el lanzamiento de la campaña estival y participó de la presentación "Date Una Vuelta", donde se exhibieron las propuestas turísticas de la capital provincial. "Para nosotros el turismo no es un gasto, es una inversión que genera puestos de trabajo para los cordobeses", sostuvo el legislador.