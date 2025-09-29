Carlos Paz llevó gastronomía, música y teatro a la Feria Internacional de Turismo

Villa Carlos Paz realizó una presentación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), con actividades que incluyeron degustaciones, espectáculos, propuestas interactivas y la participación de artistas que integrarán la cartelera de la temporada 2025.

Desde el inicio de la jornada, el público pudo participar de la experiencia Coffee Rave + Silence, una actividad que combina café de especialidad con música a través de auriculares. También se ofrecieron degustaciones gastronómicas a cargo de Bullanga Milanga, con variedades clásicas y gourmet.

Otro de los espacios destacados fue el de streaming del Paseo WÖ, donde se transmitieron entrevistas y sorteos en vivo. En paralelo, Carlos Paz Hoteles organizó sorteos de estadías y experiencias, junto con actividades recreativas para los visitantes.

En el escenario del stand se presentaron artistas que serán parte de la temporada de verano. Entre ellos, el Circo Marisko, y se anticipó la llegada del Mago Matus, reconocido por sus shows de ilusionismo. Además, está prevista la participación del elenco de TRUM Malambo.

La propuesta también incluyó un segmento nocturno con música de DJ y barras de tragos, en un formato similar al de los locales bailables de la ciudad.

La organización de la presentación fue resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado de Villa Carlos Paz, con el objetivo de promocionar su oferta turística en el marco de la feria.