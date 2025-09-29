Verificación de automotores en Córdoba: aumentó 457% la capacidad de atención

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informó que se incrementó un 457% la capacidad de atención a partir de los cambios aplicados en la verificación de automotores.

“Previo a las modificaciones, se verificaban en promedio 108 vehículos por día entre ambos puestos. A partir de las nuevas disposiciones, la cantidad promedio de vehículos verificados por día ascendió a 494 vehículos”, indica un comunicado oficial.



“Igualmente, en relación al turnero digital, previo a las modificaciones el sistema arrojaba demoras de hasta 40 días, mientras que a partir de las reformas, el mismo da turnos con esperas de hasta 48 horas, dependiendo de la demanda”, detalla el documento.

En resumen

¿Cuáles son los nuevos horarios de atención?

Los puestos N°1 (ubicado en Yaví 4100, B° Las Palmas) y N°2 (ubicado en Julio de Vedia 3250, B° Patricios) en la ciudad de Córdoba ampliaron su horario de atención, que es de 7 a 20.

¿Qué modalidades se eliminaron?

Se eliminó la "verificación exprés" y fuera de los puestos oficiales, con algunas excepciones específicas.

¿Existen excepciones para realizarla fuera de los puestos oficiales?

Sí. Estas son las que incluyen vehículos siniestrados con informe técnico y fotográfico, depósitos judiciales o maquinaria vial y agrícola.

¿Cuántos turnos se pueden solicitar por CUIL?

Solo se puede pedir un turno por CUIL.

¿Cuál es el plazo para abonar la tasa después de generar el turno?

La tasa debe pagarse dentro de la hora de generado el turno. Si no se hace el pago en ese plazo, el turno se liberará de modo automático para otro solicitante.

¿Se han implementado otros cambios?

Sí, se incorporaron más recursos humanos y técnicos con el fin de aumentar la capacidad operativa diaria del servicio de verificación.

¿Hay alguna iniciativa para modernizar el trámite?

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba, se solicitó a la Dirección Nacional de Registros Automotor (DNRPA) la incorporación del Formulario 12 Digital.