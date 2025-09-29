Córdoba se prepara para coordinar mejor la donación de órganos y tejidos

La Comisión de Salud Pública y Protección Animal del Concejo Deliberante de Córdoba aprobó por unanimidad un despacho para el proyecto que propone la creación de la Red Municipal de Procuración de Órganos y Tejidos (REMUPROT). La iniciativa será tratada en la próxima sesión del cuerpo legislativo.

El objetivo de la red es coordinar y fortalecer las tareas de los hospitales municipales y el servicio de emergencias 107 en la detección y notificación de potenciales donantes, en articulación con organismos nacionales y provinciales como el ECODAIC y el INCUCAI.

El proyecto establece cuatro niveles de funcionamiento: una Unidad Coordinadora Central, con sede en el Hospital de Urgencias, que tendrá a su cargo la formación de equipos y la articulación con los organismos nacionales; los hospitales de mayor complejidad, responsables de la procuración; los Hospitales de Pronta Atención, en la detección temprana de posibles donantes; y el servicio de emergencias médicas, en la alerta y vigilancia para la notificación inmediata.

La comisión cerró el ciclo de consultas con la presencia de funcionarios municipales, profesionales de la salud y pacientes trasplantados. Entre ellos participaron Gustavo Peralta, subsecretario de Atención Hospitalaria; Mariano Marino, director del Hospital de Urgencias; Iván Rodríguez, jefe del servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Córdoba; Marcial Angós, de Ecodaic; y dos pacientes trasplantados, Lautaro Caballero y Rodrigo Triveri.

Rodríguez señaló que en el Hospital Córdoba se realizan entre 55 y 60 trasplantes renales al año, lo que lo ubica como el hospital público con mayor número de intervenciones de este tipo en el país. También advirtió sobre la necesidad de profundizar la captación de potenciales donantes, en un contexto en el que 25.000 personas se encuentran en diálisis en Argentina.

Por su parte, Angós destacó que Córdoba es la provincia que más trasplantes realiza a nivel nacional, aunque la escasez de órganos continúa siendo el principal desafío. Recordó que la sanción de la Ley Justina en 2018 significó un avance, pero la pandemia produjo una disminución en la cantidad de donaciones.

En la reunión también se compartieron experiencias de pacientes. Triveri recibió un trasplante de córnea, en un país donde el 75% de las personas en lista de espera aguardan por ese tipo de intervención. En Córdoba, actualmente hay unas 200 personas en esa situación. Caballero, trasplantado renal, fue reconocido recientemente por el Concejo como Personalidad Destacada por su trayectoria y participación en competencias deportivas para trasplantados.