Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

Gustavo Del Boca pidió reformas laborales e impositivas y defendió la competitividad como bandera industrial

El titular de la cámara metalúrgica cordobesa reclama reglas claras, alivio a impuestos distorsivos y crédito accesible. Defiende actualizar marcos laborales sin perder representación sindical.

Gustavo del Boca - Metalúrgicos de Córdoba
Gustavo del Boca, Presidente de la Cámara de Metalúrgicos de Córdoba | Redes sociales

El presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, Gustavo Del Boca, analizó el presente del sector y sostuvo que la clave es ganar competitividad con crédito, reformas y alivio a impuestos distorsivos, mirando el escenario posterior al 26 de octubre.

Entrevistado en el programa Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Del Boca advirtió que la actualización de normas laborales y tributarias es necesaria, planteó que la presión fiscal y el costo del financiamiento deben moderarse y remarcó que sin reglas claras no hay industria sostenible.

El campo enfurecido con Milei y Caputo: los ganadores del fugaz plan "retenciones cero"

¿Cómo ve a la industria con las nuevas medidas del Gobierno?
— Estamos ocupados y preocupados, pero trabajando. No podemos aislarnos: si queremos exportar, también vendrán a vender acá. La competencia es de ida y vuelta. Con ese marco, lo central es la competitividad.

Crédito y reglas estables

¿Qué condiciones hacen falta?
Eficiencia puertas adentro y que el Estado provea condiciones: presión tributaria razonable, reformas y crédito viable. Son ciclos; nada se da por generación espontánea: hay que trabajarlo.

En autos crecen los importados. ¿Por qué?
— Porque no producimos sedanes; hacemos camionetas y ahí somos competitivos. Además, el IVA difiere: 10,5% para camionetas y 21% para automóviles. Eso incide y lo define el Estado.

Industriales cordobeses proponen una reforma laboral quirúrgica para ganar productividad

¿Qué tipo de reforma laboral propone?
Actualizar leyes anacrónicas, sin quitar representatividad sindical ni bajar salarios. También encarar reforma financiera y revisar Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, que son distorsivos.

¿Hay margen político para reformas después de las elecciones?
Debería haberlo. Tenemos un centro de estudios en productividad. Presentamos un proyecto de reforma laboral con el “dolor de las empresas”, trabajado con Recursos Humanos, elevado a Nación y Provincia. En paralelo, iniciamos un proyecto de reforma impositiva. El sector privado debe mostrar problemas y proponer soluciones.

Golpe mixto: cierres y nuevos proyectos

Desde que asumió Milei, ¿qué pasó con empleo y empresas?
De todo: pérdida de puestos y cierres. Adaptarse no es gratis. Nissan cerró por una decisión global. A la vez, en 2026 la nueva pick-up de Fiat empezará a producir y tomará mano de obra. No hay inmediatez: se necesitan procesos e instalaciones. Aun así, hay perspectivas en automotriz y maquinaria agrícola.

¿Qué espera para después del 26 de octubre?
Argentina cambia de la noche a la mañana. Ojalá no se desaprovechen circunstancias favorables. Hace falta consenso, diálogo y puntos de encuentro. Varias veces no se habla de industria; incluso nos dijeron que, si había que fundirse, fuera rápido. Miedo no; enojo y desafío. Ellos deben bajar costos, nosotros también. En ese punto de intersección hay que trabajar. No vamos a bajar la bandera de la industria.

También te puede interesar
En esta Nota