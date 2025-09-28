Ya en suelo argentino, Milei defendió el rumbo

El presidente Javier Milei retomó ayer su agenda oficial en la Argentina, tras su viaje por los EE.UU. en el que obtuvo un potente apoyo por parte de Donald Trump. El Presidente asistió a la Feria de Turismo Internacional (FIT) que se desarrolló en el predio de La Rural acompañado por buena parte de sus ministros.

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para ratificar una vez más el rumbo del país. “Llevamos a cabo la reforma desregulatoria más ambiciosa de la historia”, sostuvo y agregó: “Solo en el primer mes hicimos un ajuste de cinco puntos del PBI del déficit fiscal a nivel Tesoro Nacional y otros diez puntos del PBI de ajuste cuasi fiscal en el Banco Central”.

Una vez más, ponderó las medidas aplicadas desde diciembre del 23 y aseguró que el país requiere una “reforma del mercado de trabajo”, una “reforma fiscal para bajar impuestos” y erradicar “el flagelo de la industria del juicio”.

Además, en relación con la industria turística, Milei dijo: “El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”, y destacó que la Argentina tiene “destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo”.

Milei no se metió en temas espinosos. Omitió los temas candentes de la economía o las críticas de la oposición por su viaje a los EE.UU. y el apoyo de la administración Trump aunque no evitó hacer referencias a la “casta”.

Sin dar grandes definiciones, Milei pretendió despejar dudas sobre la economía local al señalar que “la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”, aunque todas las especulaciones indican que habrá modificaciones en el esquema cambiario luego de las elecciones.

Estuvieron presentes el presidente de la Feria Internacional de Turismo, Andrés Deyá; y la secretaria general electa de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais.