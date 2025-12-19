Pánico en Bariloche: incendio forestal avanzó sobre barrio residencial y casi alcanza un sanatorio

Un incendio forestal de gran magnitud generó momentos de extrema tensión este viernes en San Carlos de Bariloche, luego de que las llamas se iniciaran a escasos metros de un sanatorio privado y avanzaran rápidamente hacia un barrio residencial del centro de la ciudad, impulsadas por fuertes ráfagas de viento.

El foco ígneo se originó alrededor de las 13.30 en la ladera norte del cerro Runge, a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo, uno de los accesos más transitados del oeste barilochense. Según fuentes oficiales, el incendio comenzó detrás del Sanatorio San Carlos, a unos 20 metros del edificio, lo que obligó a una respuesta inmediata de los equipos de emergencia para evitar que el fuego alcanzara la clínica.

Durante los primeros minutos del operativo, las autoridades del sanatorio activaron protocolos de evacuación preventiva ante el avance de las llamas, que alcanzaron varios metros de altura y consumieron pinos, cipreses y vegetación densa. Desde el interior del edificio, pacientes y personal observaban cómo el fuego se extendía mientras una espesa nube de humo cubría la zona.

Si bien el viento terminó alejando el frente principal del sanatorio, las llamas se desplazaron con rapidez hacia el barrio Belgrano, donde el temor se trasladó a las viviendas. Muchos vecinos decidieron autoevacuarse, algunos incluso con valijas, ante la caída constante de cenizas y el aire irrespirable.

Otros residentes optaron por quedarse y colaborar: se vieron cadenas humanas con baldes, personas arrojando agua desde balcones y mangueras domésticas intentando frenar el avance del fuego hasta la llegada de los brigadistas.

Un operativo masivo para controlar el incendio

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de todos los cuarteles de Bariloche, junto con dotaciones del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif), personal de Parques Nacionales, Protección Civil Municipal y la Policía de Río Negro, que dispuso cortes de tránsito para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia.

La magnitud del operativo incluyó autobombas, camiones cisterna y aviones hidrantes, que comenzaron a operar una vez que los focos principales lograron ser contenidos por tierra. Las aeronaves realizaron descargas para “enfriar” las zonas más activas y permitir el avance seguro de los brigadistas.

El incendio se dividió en dos frentes, uno hacia la parte alta del cerro y otro en dirección a las viviendas, lo que complejizó las tareas durante varias horas.

Las llamas y la columna de humo pudieron verse desde varios kilómetros de distancia, mientras el sonido constante de sirenas extendía la preocupación a distintos puntos de la ciudad. El tránsito sobre la avenida Bustillo se volvió caótico y debió ser interrumpido, al igual que algunos desvíos por la avenida de los Pioneros, debido a la congestión que dificultaba el paso de las autobombas.

Desde el municipio y los equipos de emergencia solicitaron reiteradamente a la población no acercarse en vehículos particulares, para no entorpecer el operativo.

Incendio controlado y sin víctimas graves

Cerca de las 17 horas, las autoridades informaron que el incendio había sido controlado, aunque continuaban las tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar rebrotes, especialmente en zonas próximas a las viviendas.

El referente operativo del Splif, Gonzalo Irasoque, confirmó que no se registraron víctimas, salvo un bombero que sufrió una descompensación por inhalación de humo y se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

El episodio reavivó el recuerdo de un incendio similar ocurrido en marzo de 2015, cuando el fuego avanzó por el mismo sector y alcanzó viviendas del barrio Belgrano. Vecinos de la zona señalaron que, pese a las advertencias realizadas en aquel entonces, las condiciones estructurales y de prevención no habrían mejorado.

En ese momento, los bomberos reclamaron la instalación y reparación de bocas hidrantes, además de un plan de contingencia que contemplara calles angostas y vehículos mal estacionados que dificultan el acceso de los móviles de emergencia. Diez años después, las imágenes del incendio volvieron a mostrar problemas similares, dejando abiertas preguntas sobre la preparación de la ciudad frente a este tipo de emergencias.

