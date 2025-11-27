Fin de semana XXL: cuál fue el balance turístico en la ciudad de Bariloche

Con el fin de analizar lo que dejó el fin de semana largo en materia de números para la ciudad de Bariloche, la cual tuvo a disposición la combinación de grandes eventos deportivos y un clima ideal, este medio se comunicó con el secretario de Turismo local, Sergio Herrero.

“Yo arranqué hace un ratito, nada más que vine hasta un lugar que está cerca del Cerro Otto para ver el tema de incendio”, señaló Sergio Herrero. Desde allí describió un movimiento turístico inusual para esta época del año en Bariloche: “Mucha movida”.

Los eventos deportivos presentes en Bariloche

Uno de los motores del fin de semana fue la carrera de montaña UTMB. En este contexto, explicó que se trata de “una de las carreras más importantes del mundo”, que convocó a “más de 50 países, 3.500 inscriptos, 2.7 personas por cada inscripto aproximadamente”. Además, aseguró que, “apuntamos a un gasto alto que haya quedado en la ciudad”.

Pero no fue el único evento relevante. Bariloche también recibió la exhibición de autos deportivos que generó polémica en provincias vecinas. “Un show de casi 60 Ferraris juntas en el Centro Cívico, fue realmente espectacular”, dijo Herrero, aludiendo a los desafíos organizativos.

La agenda no terminó allí: “Ayer se largó las mil millas, otro evento espectacular, 110 autos que son reliquias hermosas”. Todo en un contexto natural privilegiado: “En un parque nacional, en un lugar soñado, con un lago increíble, con los cerros todos habilitados”.

Sobre la percepción de precios altos, el entrevistado coincidió con que este fin de semana se observaron valores más accesibles y explicó que Bariloche hoy ofrece oportunidades concretas gracias a la amplia disponibilidad de plazas y ofertas: “Tenemos 30.400 plazas en las cuales hay muchísimas ofertas”.

La necesidad de poner precios más accesibles

A su vez, reafirmó una idea clave para la estrategia turística local: “Habitación vacía en un hotel es habitación que da pérdida, mesa vacía en un restaurante da pérdida. Entonces, tratamos de acomodar los costos para poder hacerlo más accesible”.