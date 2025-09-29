Nuevo recorrido de colectivos en Córdoba: cómo queda el tránsito en el Corredor Maipú

El intendente Daniel Passerini, junto al secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, inauguró el nuevo tramo del Corredor Maipú, entre Emilio Olmos y Sarmiento.

Esta obra, que se encuentra en su etapa final, busca reordenar el tránsito en una de las zonas más transitadas de la ciudad y ofrecer mayor seguridad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. “La jerarquización de la avenida pone en valor un sector que se encontraba degradado, sistematiza el tránsito y da más seguridad”, comentó el funcionario.

Passerini destacó que esta intervención “eleva el valor de las propiedades”, remarcando el esfuerzo financiero que implicó continuar las obras iniciadas por el gobernador Martín Llaryora.

Finalmente, dijo: “a pesar de las dificultades, como el pago de la deuda que afrontamos con recursos propios, en momentos de crisis estas obras tienen un beneficio extra para los cordobeses”.

Cómo queda el nuevo recorrido de colectivos

Con la habilitación de estas cuadras, se implementa un nuevo esquema de circulación para varias líneas:

- Líneas 12 – 15 – 17: Bv. Illia – Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta.

Bv. Illia – Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta. - Líneas 29 - 70 – 72 – 73 – 74 – 75: San Jerónimo – Chacabuco Carril Izquierdo (Solo Bus) – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta.

San Jerónimo – Chacabuco Carril Izquierdo (Solo Bus) – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta. - Línea 31: Lima – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta.

Lima – Maipú Carril Izquierdo – Sarmiento – su ruta. - Líneas 34 – 83 – 85: Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta.

Chacabuco Carril Izquierdo – Maipú Carril Izquierdo (Solo Bus) – Sarmiento – su ruta. - Líneas 40 - 42 - 44 - 50 - 54: Olmos – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú – su ruta

Olmos – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú – su ruta - Línea 41 - 52: Los Nogales – Hipólito Irigoyen Sur – Rotonda Plaza España – Chacabuco Carril Derecho – Maipú Carril Derecho – Puente Maipú - su ruta.

Más espacios verdes y tecnología urbana

El proyecto incluye veredas nuevas, cantero central renovado, iluminación LED, rampas accesibles, ciclovía, contenedores soterrados y paradas inteligentes con información en tiempo real.

Además, las cuadrillas ya avanzan con los trabajos que extenderán el corredor hasta Costanera Sur, consolidando un eje que unirá el Parque Las Tejas y la Plaza España con el Concejo Deliberante.