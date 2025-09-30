La ciudad es un obrador: el mapa con las principales obras de Passerini en Córdoba

Se activo la municipalidad de Córdoba. Desde hace unos meses circular por la capital es todo una aventura y una prueba de paciencia vecinal. Algunos dirán con razón: "bienvenido sea. la recompensa llega al final del túnel, y estamos cerca".

El intendente, con el acompañamiento del gobernador lanzó un plan de 800 cuadras de pavimento y cordón cuneta para 30 barrios de Córdoba Capital. Pero la particularidad, es que en mas de la mitad, en 501 para ser exactas será un trabajo completo con cloacas, cordón cuneta y pavimento. Solo en 173 es únicamente calzada.

La inversión alcanza los $57.000 millones. Las obras serán financiadas por ambos niveles del Estado (70% por la provincia y 30% por la ciudad) y serán ejecutadas por la Municipalidad de Córdoba. El monto de inversión asciende a los $41.800 millones.

En total son 30 barrios afectados. Uno de los principales es el centro en donde se está terminando de ejecutar la boulevarización de la avenida Maipú, con las dársenas en el corazón de la calle. Además, la semana pasada ya se habilitó el tramo más largo de la Sagrada Familia, lo que ayudó a descongestionar el sector.

“Queremos hacer una gran obra en cada barrio de la ciudad”, expresó el intendente, Daniel Passerini en su momento junto a Martín Llaryora, que hace lo mismo, pero en cada localidad. El gobernador destacó: “Con el intendente asumimos la responsabilidad de poner a Córdoba de pie. A pesar de las dificultades que atravesamos este año, Córdoba no para”.

Cuáles son los barrios afectados

Se totalizarán 173 cuadras de pavimento y 627 con asfalto y cordón cuneta. El secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, contabilizó “8.294 cuadras de tierra. Con este anuncio de 800 nuevas cuadras vamos a dar un importante avance”. En paralelo, la Municipalidad de Córdoba construirá las redes de cloaca en 500 de las cuadras que están por pavimentar. De esta manera, se ampliará la cobertura sanitaria para 10.000 parcelas, que representan un 3% de la población de Córdoba Capital.

La inversión será de $15.200 millones; por lo que entre cloaca, pavimentación y cordón cuneta, municipio y provincia destinarán un total de $57.000millones.

Diez de ellos ya cuentan con cordón cuneta, por lo que solo se realizará el pavimento: Villa Allende Parque, Villa Rivera Indarte, Cerro Norte, Zepa C, Los Artesanos, Felipe Varela, El Dorado-Nuevo Progreso, Villa Ávalos, Manantiales-Marta Juana González y Las Tablitas.

En los siguientes 20 barrios se ejecutará cordón cuneta y pavimento: Autódromo, Cerrito, Los Boulevares, Parque Liceo 3° Sección, Patricios Oeste, Cooperativa La Unidad-Cooperativa Miralta, San Felipe, Favaloro Sur, Sacchi, Residencial San Roque, Calle El Gateado, El Quebracho, Villa Unión, Parque Futura, Yapeyú, Calle de La Semillería, Villa Bustos, Policial, Villa Serrana-9 de Julio y Carrara.