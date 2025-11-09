La presencia cada vez más fuerte en la Argentina de productos distribuidos por las grandes plataformas chinas de comercio electrónico Shein y Temu causó una discusión entre el fundador de la empresa Mercado Libre, Marcos Galperin y el jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, quien le sugirió "empezar a preocuparse".

El viernes 7, Pichetto posteó en X: "Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperin de Mercado Libre".

Aunque no lo explicitó, se refería a que el jueves 6 el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, había reclamado “un buen marco regulatorio, que sea igual para todos los que compiten” en el marco del Foro Abeceb.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino", cerró Pichetto su tuit.

Marcos Galperin, quien es conocido como el hombre más rico de Argentina y fijó su residencia en Uruguay a fines de 2019 en desacuerdo con la política tributaria del país, le respondió el sábado: "Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos (sic), hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente."

Alerta en la industria indumentaria: explotaron las compras "puerta a puerta" y se hunde la producción local

Este domingo, Pichetto retrucó: "Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperin, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba". Y remató: "Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos".

Se recalienta el debate por la regulación de las plataformas de comercio electrónico

El pedido del presidente de Mercado Libre Argentina para que el Estado regule a las plataformas chinas que le hacen competencia a precios más bajos desató una ola de respuestas donde primaba la ironía, ya que Galperin tiene una postura pública a favor del liberalismo económico, y apoya las medidas del Gobierno libertario de Javier Milei.

En su presentación del jueves en el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna había advertido que "no se generan puestos de trabajo locales" en las condiciones actuales de apertura de importaciones. "Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas", dijo.

Francia ordena supensión de Shein por denuncia de muñecas sexuales y venta de armas

También aseguró que la expansión de las ventas de productos a bajo costo distribuidas por plataformas chinas genera un “riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”. Y agregó: “Lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”.

También la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) llamó en agosto pasado a avanzar en leyes y mecanismos de control que regulen el ingreso de indumentaria de los productos de ropa china que llegan a través de Shein y Temu, que denominan "ultra fast fashion".

De acuerdo a Sensor Tower, en América Latina los usuarios activos mensuales de Temu aumentaron 143% interanual en el primer semestre de 2025, llegando a más de 105 millones de personas. La aplicación, famosa por tener precios muy bajos y envíos gratuitos, se posicionó entre los marketplaces más usados de la región. Por su parte, Mercado Libre sigue siendo la mayor compañía de e-commerce latinoamericana, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%.

MB/ML