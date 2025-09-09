8 de cada 10 argentinos compran en Shein y Temu: “lo chino” ya no es sinónimo de baja calidad

La encuesta nacional “Vientos de Oriente” nació de la alianza entre Explanans, la consultora en comunicación dirigida por Sebastián Puechagut, y Negocios con China (义和桥), la firma fundada por Santiago Notarfrancesco y especializada en el desarrollo de vínculos comerciales con el país asiático. El estudio tuvo como objetivo medir, con rigor metodológico y una mirada estratégica, cómo perciben los argentinos a China en un escenario marcado por el crecimiento del intercambio comercial y el consumo digital.

Encuesta realizada por Explanans y Negocios con China

El relevamiento, realizado sobre 1.085 casos entre julio y agosto de 2025, arrojó un dato contundente: 8 de cada 10 argentinos tienen hoy una imagen favorable de China. La tendencia no se limita a Buenos Aires: en la región Centro, que incluye a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el 21,8% de los encuestados reconoció haber comprado directamente en plataformas chinas como Shein o Temu. Un indicador que refleja cómo el consumo digital de productos chinos empieza a consolidarse también en los mercados regionales del país. Durante el primer semestre del año, las compras a China aumentaron un 79,4 %, alcanzando los 8.297 millones.

Consumo digital: la oportunidad y el desafío

El 21,8% de los cordobeses y habitantes del centro del país ya realizó compras directas desde China. Si bien está por debajo de regiones como la Patagonia (33,2%), se trata de un indicador de crecimiento acelerado que marca un cambio en los hábitos de consumo.

Encuesta realizada por Explanans y Negocios con China

Para las empresas locales, este escenario plantea un doble desafío: desde competir con plataformas globales en precio, variedad y tiempos de entrega hasta adaptarse a un consumidor que ya compara sus opciones locales con la oferta digital china.

La encuesta muestra que las emociones asociadas al país asiático son mayoritariamente curiosidad (56,7%) y entusiasmo (18%). Esto abre la puerta a un clima de negocios favorable, donde el interés social se combina con expectativas de inversión en sectores como energía, infraestructura y tecnología, áreas donde Córdoba busca atraer capitales.

Por otro lado, en la diferenciación de consumos por género, el 50,06 % de los hombres prefiere o considera que Estados Unidos tiene más poder empresarial o económico en el mundo, mientras que el 50,6 % de mujeres considera que ese lugar lo ocupa China.

La mirada de Explanans y Negocios con China

El director de Explanans explicó la relevancia de este estudio: “China ya es el segundo socio comercial de la Argentina y un actor cada vez más presente en nuestra economía y en la vida cotidiana. La relevancia está en que brinda información inédita, tanto para gobiernos como para empresas, en un momento donde la relación con China abre oportunidades estratégicas". Luego, subrayó que: “las percepciones definen comportamientos económicos y políticos. Si un consumidor cree que los productos chinos son de mala calidad, no compra; si un empresario percibe a China como una oportunidad, invierte. Medir esas percepciones nos ayuda a anticipar tendencias y a ofrecer insumos objetivos para la toma de decisiones, incluso a contramano de políticas públicas o del humor político de un momento determinado”.

Por su parte, Notarfrancesco, destacó que entre los resultados hubo cifras que lo sorprendieron, y señaló que el 68% de valoración positiva sobre la calidad de los productos chinos refleja un cambio cultural muy fuerte, porque rompe con la vieja idea de que “lo chino” es sinónimo de baja calidad y abre nuevas posibilidades de negocios.

“Lo que más nos llamó la atención es que lo chino ya no se asocia a baja calidad. Ese cambio cultural es enorme y genera un terreno muy favorable para que Argentina intensifique sus vínculos con China”, afirmó. Una imagen positiva tan alta en términos económicos, políticos y culturales genera incentivos para que los tomadores de decisión se vinculen más con China.

Con una suba de casi el 80%, las importaciones desde China fueron las que más crecieron y se llevaron USD 8.297 M

Asimismo, atribuyó la diversificación del consumo a dos factores: una política local que prioriza la importación sobre la producción nacional y la combinación de precios competitivos, calidad creciente y variedad enorme que ofrece China. “Plataformas como Shein o Temu hicieron ese acceso más directo y cotidiano para los argentinos”, concluyó Notarfrancesco.

La relación con China ya no se limita a importaciones de bajo costo. A nivel nacional, se percibe a China como socio estratégico e inversor clave para el desarrollo provincial. Por lo que la expansión de plataformas de e-commerce exige estrategias locales más competitivas.

Y el clima social positivo puede traducirse en alianzas comerciales y tecnológicas que impulsen la inserción del país en la economía global, como lo detalla Puechagut: "en un mundo global, lo que la gente piensa sobre un país importa tanto como las estadísticas comerciales"