Las prioridades del Gobierno: “La acumulación de reservas está puesta como último objetivo”

El analista de AdCap, Javier Casabal, en contacto con Canal E, se refirió a la coyuntura financiera argentina y explicó por qué ve señales de confianza en el mercado de pesos.

Javier Casabal señaló que la reciente baja de tasas impulsó un mejor ánimo entre los inversores: “Con esta baja de tasas, la tasa de simultáneas donde el Banco Central compra deuda, bajó del 25 al 22 y eso le dio un espaldarazo al resto del mercado de pesos”. A su vez, detalló que la última licitación fue positiva: “Esta semana no dejó ninguno y las licitaciones salieron con mucha extensión de duration y terminaron con el mercado muy positivo”.

El ritmo cauteloso del Gobierno

Respecto a las medidas del Gobierno, sostuvo que, “esta baja del 100 al 95, parece como si el mercado, el Gobierno estuviera yendo a un paso, a un ritmo bastante cauteloso”. Sin embargo, observó un cambio de tendencia en los últimos días: “Me parece que por ahí aceleraron un poco ayer con la baja de la tasa de simultáneas. Eso me parece que demuestra un poco más de confianza, un mercado un poco más comprador, más parado sobre los bonos en pesos y más extendiendo duration”.

Casabal explicó que el mercado estaba “muy a la defensiva en todos los sentidos, muy corto en cuanto a los vencimientos”. Pero destacó que esto empezó a cambiar: “La principal novedad de esta última licitación es que el Gobierno prácticamente no ofrece nada demasiado corto y te empieza a poder ofrecer títulos más largos a 2026 y 2027”.

La percepción del mercado

Y agregó: “Eso te habla de que el mercado confía más en una estabilidad cambiaria en que no estamos esperando que haya un salto cambiario en los próximos meses”.

Sobre la acumulación de reservas, el entrevistado comentó: “La acumulación de reservas me parece que está puesta como último objetivo. Primero viene lo que es la normalización del mercado local”.

En ese sentido, explicó que, “el mercado está normalizándose. Primero localmente y después vamos a ver al Banco Central acumulando reservas. Pero eso parece ser uno de los últimos objetivos y antes viene esta normalización más local”.