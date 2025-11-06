Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, exigió regulaciones para las plataformas chinas Shein y Temu, que están creciendo de manera muy rápida en toda la región. “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, dijo el ejecutivo, y remarcó que la llegada de estos nuevos competidores obliga a su empresa a ser más agresiva en sectores claves como inversiones y logística, advirtiendo que, si no se controla esta clase de proyectos desequilibran “el campo de juego”.

En una declaración paradójica dado el apoyo de Marcos Galperin al Gobierno libertario que prometió desregulación y motosierra, De la Serna también advirtió que la entrada al por mayor de productos baratos provenientes de China afectará a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que son cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre, remarcando que este fenómeno “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

Según el directivo, con regulaciones estatales como las actuales “no se generan puestos de trabajo locales. Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”.

Radiografía del capitalismo de plataformas y el empleo

Frente a este panorama, países como Chile, Uruguay y México implementaron medidas para proteger a sus Pymes de los productos baratos que llegan desde China. Por ahora, la Argentina de Javier Milei no tomó ninguna decisión respecto a este tema.

De acuerdo a Sensor Tower, en América Latina los usuarios activos mensuales de Temu aumentaron 143% interanual en el primer semestre de 2025, llegando a más de 105 millones de personas. La aplicación, famosa por tener precios muy bajos y envíos gratuitos, se posicionó entre los marketplaces más usados de la región. Por su parte, Mercado Libre sigue siendo la mayor compañía de e-commerce latinoamericana, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%.

De la Serna explicó que la empresa tiene más de un millón de metros cuadrados de espacio logístico en Brasil y 970.000 en México, pero en nuestro país su capacidad se paralizó en solo 65.000 metros cuadrados durante los últimos años. Sin embargo, este año la empresa invirtió 65 millones de dólares en la construcción de un nuevo centro logístico ubicado en las afueras de Buenos Aires.

El directivo reconoció que “la estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles, aunque las condiciones son significativamente mejores que de donde veníamos”. De la Serna recordó que cuando Amazon llegó a Brasil, una década atrás, los obligó a “subir el listón y a ser mucho más agresivos”, pero con China “es otra historia". "Lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”, afirmó.

A comienzos de septiembre de este año, el gigante norteamericano Amazon adquirió una participación en la compañía de delivery Rappi gracias a un bono convertible de 25 millones de dólares, que le permitió quedarse con hasta el 12% de la empresa colombiana, según relató Bloomberg. Gracias a esta alianza estratégica, en México, por ejemplo, los miembros de Amazon Prime tienen un año de envíos gratis.

Creada en 2015, Rappi llegó a toda la región, desde México hasta Argentina. En el año 2021, alcanzó una valuación de 5.250 millones de dólares. Además, consiguió un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners para refinanciar pasivos y potenciar su capital de trabajo.

HM/ML