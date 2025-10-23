Mercado Libre vuelve a Córdoba pero esquiva la Capital: Villa Maria ya confirmó su radicación

Mercado Libre confirmó su regreso a Córdoba, aunque esta vez lo hará fuera de la capital. La compañía instalará nuevos centros logísticos en Villa María y Río Cuarto, dos puntos estratégicos por su ubicación y conectividad con el corredor bioceánico.

En Villa María, el Centro Logístico ya tiene locación definida en la zona de la colectora de la autopista, y se espera que las obras comiencen en las próximas semanas. Según fuentes oficiales, cada centro empleará al menos a 150 trabajadores, entre personal interno y agentes de distribución domiciliaria.

Eduardo Accastello confirma en redes la radicación de Mercado Libre

El intendente Eduardo Accastello celebró la decisión y destacó el impacto económico del desembarco: “En las últimas horas, directivos de Mercado Libre confirmaron que instalarán en nuestra ciudad un Centro Logístico. La radicación de la empresa, que invertirá en Villa María, generará muchos puestos de trabajo y seguirá impulsando el desarrollo productivo y tecnológico de la región”, señaló.

Del conflicto a la reconciliación

Después de meses de tensión por la presión impositiva y el cierre de sus oficinas en la capital cordobesa, Mercado Libre volvió a tender puentes con el Gobierno provincial. La compañía confirmó que evalúa nuevas inversiones en Córdoba y que ya pidió acceder a los beneficios de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, en un giro que marca su regreso a un territorio del que se había retirado entre críticas y declaraciones cruzadas.

Desde el entorno del gobernador Martín Llaryora se interpreta el anuncio como “una señal de confianza y diálogo recuperado”. No se descarta la posibilidad de un tercer centro operativo en el futuro, “en consonancia con el tamaño del mercado cordobés”.

En las próximas semanas se prevé una reunión entre representantes de la empresa y el Gobierno provincial para avanzar en los detalles de la inversión y la aplicación de los beneficios fiscales. Desde el Ejecutivo insisten en que el conflicto de julio pasado —encabezado públicamente por Marcos Galperin— tuvo “más un trasfondo político que tributario”.

Que pasó entre Mercado Libre y la capital cordobesa

El 7 de julio, Mercado Libre sorprendió al anunciar el cierre de las oficinas que ocupaban tres pisos en el complejo Capitalinas, donde funcionaba su Centro de Desarrollo de Software. Aunque las instalaciones fueron desocupadas en agosto, la empresa mantuvo a más de mil empleados que continúan trabajando de forma remota.

Mercado Libre deja Córdoba y abre un nuevo centro logístico en Tres de Febrero: 400 empleos y una millonaria inversión

En ese mismo contexto, la compañía aplicó recargos a los compradores de provincias como Córdoba, Santa Fe y Jujuy, en protesta por las alícuotas de Ingresos Brutos. La medida fue interpretada políticamente como una respuesta a la conformación del bloque Provincias Unidas, que impulsaban Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, al que luego se sumaron mandatarios de Chubut, Santa Cruz y Corrientes.

En Córdoba, el Gobierno provincial diferencia entre las actividades de la empresa: sostiene que la exención impositiva debe aplicarse al segmento tecnológico vinculado al desarrollo de software y servicios digitales, mientras que no correspondería extenderla a Mercado Pago, por su perfil financiero.

Con esta nueva etapa, Mercado Libre busca recomponer su relación con una de las provincias con mayor potencial tecnológico del país. En tanto, desde el Gobierno cordobés lo interpretan como “un regreso que consolida la posición de Córdoba como polo innovador y logístico del interior argentino”.