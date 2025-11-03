OpenAI y Amazon sellan una alianza estratégica de US$ 38.000 millones para impulsar la inteligencia artificial

OpenAI, la startup estadounidense detrás de ChatGPT, anunció un acuerdo de 38.000 millones de dólares con Amazon Web Services (AWS) para adquirir capacidad adicional de desarrollo en la nube. El convenio, de una duración de siete años, permitirá a la compañía fundada por Sam Altman reforzar su infraestructura de cómputo y almacenamiento, clave para sostener el crecimiento acelerado de sus modelos de inteligencia artificial.

Según informó la agencia AFP, la alianza contempla el uso intensivo de procesadores gráficos (GPU) de Nvidia, considerados los más avanzados del mercado, y prevé un despliegue completo antes de finales de 2026. Con esta inversión, OpenAI continúa su estrategia de expansión en infraestructura, que ya incluye acuerdos con Oracle y SoftBank por montos que, en conjunto, superan el billón de dólares.

Un salto en la carrera por la inteligencia artificial general

El acuerdo con Amazon se inscribe en la carrera global por desarrollar una inteligencia artificial general (IAG), capaz de igualar o superar las capacidades intelectuales humanas.

“Desarrollar la IA más avanzada requiere capacidades de cálculo muy grandes y fiables”, explicó el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, citado por AFP. “Nuestra asociación con AWS refuerza el ecosistema que apoyará esta nueva fase y hará que la IA avanzada sea accesible para todos”.

La empresa con sede en San Francisco busca consolidar su liderazgo frente a competidores como Google DeepMind, Anthropic y xAI (la firma de Elon Musk), en un contexto de fuerte presión por el acceso a chips y centros de datos especializados.

Altos costos y nueva estructura de negocio

Pese al auge de sus servicios, los ingresos estimados de OpenAI en 2025 —en el orden de las decenas de miles de millones de dólares— aún están lejos de compensar los costos de cómputo requeridos para sostener modelos de lenguaje cada vez más potentes.



Este es el primer acuerdo desde que la compañía formalizó una nueva estructura legal, que le otorga mayor libertad para operar con fines de lucro y atraer capital privado, sin perder de vista su misión original de promover un desarrollo seguro de la inteligencia artificial.

Fuente: Agence France-Presse (AFP)