Crossing Capital y OKX realizaron en Córdoba un encuentro exclusivo sobre inversión digital y estrategias cripto

Este miércoles 29 de octubre a las 18:30 hs, Crossing Capital realizó su segundo Meetup Exclusivo junto a OKX, uno de los exchanges de activos digitales más importantes del mundo. El evento tuvo lugar en el Rooftop Punto W, Villa Warcalde, y reunió a clientes, empresarios e instituciones en una experiencia que combina networking, conversación y coctelería con un eje central: cómo afrontar con estrategia y seguridad las inversiones en activos digitales.

La Noche de los Museos, un fenómeno que creció más de un 40% en tres años

El encuentro contó con la presencia de reconocidos empresarios y profesionales del ámbito financiero y tecnológico, entre ellos Pedro Bustos, María Pedrosa, Gustavo Lapid, Alejandro Bustos, Martín Dagum, Cristian Ravenna, Martín Biancciotto, Agustín Napione, Diego Borletto, Jorge Peroni y Manuel Bustos Fierro, entre otros; invitados especialmente por Crossing Capital para formar parte de esta experiencia privada junto a OKX.

Con presencia en nueve países de habla hispana, Crossing Capital se ha consolidado como la primera empresa en Latinoamérica dedicada a la gestión activa de activos digitales de manera segura, personalizada y sin custodiar los fondos de sus clientes, replicando el modelo de las ALyCs tradicionales en el entorno digital.

Esta innovación le permite ofrecer un servicio transparente, escalable y altamente confiable, que ha despertado el interés de inversores conservadores, corporativos e institucionales. Durante el encuentro, el equipo de expertos de Crossing Capital, con base en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Barcelona, profundizó sobre el valor de una estrategia sólida frente a la volatilidad del mercado y el impacto de los flujos institucionales en los activos digitales.

Una startup argentina recibió una inversión histórica de USD 5 M de fondos de Silicon Valley

“El cierre del año suele mostrar un comportamiento alcista en el mercado, pero también una alta dosis de incertidumbre. Contar con método y acompañamiento profesional es lo que marca la diferencia”, sostienen desde la empresa.

La alianza entre Crossing Capital y OKX refuerza esta visión. OKX es un exchange global con más de 50 millones de usuarios en más de 100 países, y presencia destacada en la Fórmula 1 (sponsor de McLaren) y el fútbol internacional (sponsor del Manchester City). Su enfoque está orientado a clientes de alto perfil, tanto individuos como instituciones, ofreciendo servicios de spot, margen, futuros, opciones, DeFi y más.

Primera edición de los Premios Acento: 34 campañas destacadas marcan el inicio de un referente federal

En un contexto donde el mercado cripto experimenta una creciente adopción institucional, impulsada por los Fondos Cotizados al Contado (ETFs) en Wall Street y la incorporación de Tesorerías Corporativas y Reservas Estratégicas de países, la capacidad de interpretar y anticipar los movimientos resulta clave para el éxito de cualquier estrategia.

El objetivo de Crossing Capital es convertirse en el administrador de inversiones en activos digitales más importante de Latinoamérica, manteniendo su compromiso con tres pilares fundamentales: gestión activa y reporting en tiempo real, seguridad total (el capital de los clientes permanece siempre bajo su control) y atención personalizada (reuniones individuales con expertos y acceso a eventos privados).