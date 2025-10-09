Primera edición de los Premios Acento: 34 campañas destacadas marcan el inicio de un referente federal

Con el objetivo de destacar la excelencia en comunicación y publicidad y la mirada puesta en una fuerte impronta federal y, se llevó a cabo la primera edición de los Premios Acento. Esta iniciativa, nacida en Córdoba de la alianza entre CIRCOM (Círculo Profesional de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas) y ACAP (Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad), se consolida como una plataforma para reconocer a las mejores campañas en 18 categorías del ámbito de la comunicación y publicidad.

La ceremonia, que reunió a referentes del sector público y privado, fue acompañada por un importante respaldo institucional: la Legislatura de la Provincia de Córdoba otorgó un beneplácito oficial, celebrando el nacimiento de estos premios como un aporte significativo al desarrollo profesional y creativo en el país.

En esta edición inaugural, se presentaron 67 casos en total, de los cuales un cuerpo de destacados jurados definió que 34 serían distinguidos con los galardones Acento Oro, Acento Plata y Acento Bronce, distribuidos en múltiples categorías.

Ganadores de la Primera Edición por Categoría

Comunicación Interna

- Acento Oro: Agencia Arkhé y Sanatorio Allende.

- Acento Plata: Renault Argentina.

- Acento Bronce: Aguas Cordobesas.

Relaciones con Proveedores

- Acento Plata: La Taba – Frigorífico Cruz del Eje.

Sustentabilidad Ambiental

- Acento Bronce: Paper y Aguas Cordobesas.

Sustentabilidad Integral

- Acento Oro: Urbacor.

- Acento Plata: Urbacor.

- Acento Bronce: Instituto Mariano Moreno – Cristian Fonseca.

Relaciones con la Comunidad y las Personas

- Acento Plata: Stellantis y Club Atlético Talleres.

- Acento Bronce: Hins – Aguas Cordobesas.

Comunicación de Gobierno

- Acento Plata: Agencia Irracional – Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Relaciones con los Medios y Referentes Mediáticos

- Acento Plata: Universidad Siglo 21.

Evento

- Acento Oro: Universidad Siglo 21.

- Acento Plata: Renault Argentina.

- Acento Bronce: Universidad Nacional de Córdoba.

Desarrollo Creativo

- Acento Oro: Hello Brand – Nuevocentro.

- Acento Plata: Arcos Dorados – Agencia Big Impact.

- Acento Bronce: Terra Camiare – Grupo Agroempresa.

Campaña Multiplataforma

- Acento Oro: OSDE.

- Acento Plata: Irracional – Sanatorio Allende y Hello Brand – Fecovita.

- Acento Bronce: Fundación Arcor.

- Acento Bronce: Brief Bang – Alto Rosario.

Publicidad Gráfica

- Acento Bronce: Hello Brand – Pinturerías Colorín.

Producto Audiovisual

- Acento Plata: Elijo Crecer, para Empresas de Familia.

Estrategia Sonora

- Acento Plata: Vidón Bar – Agencia Social Media Trends.

Innovación en Comunicación

- Acento Oro: Hello Brand – A.L.M.A.

- Acento Plata: Aguas Cordobesas.

- Acento Bronce: Agencia Smith – Rosetti.

Comunicación Institucional / Branding

- Acento Oro: Arcos Dorados – Agencia Big Impact.

- Acento Plata: OSDE.

- Acento Bronce: Universidad Siglo 21.

Los Premios Acento se consolidan como una plataforma de visibilidad y reconocimiento para los equipos que apuestan por la creatividad, la estrategia y el impacto positivo en sus comunidades. Con esta primera edición, Córdoba se posiciona como un nuevo epicentro de la comunicación nacional, con vocación de seguir creciendo y conectando talentos de todo el país.