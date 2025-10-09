Cómo inscribirse en la Universidad del Gran Rosario en Villa María: carreras, dirección y fecha de inicio

La Universidad del Gran Rosario (UGR) desembarca oficialmente en Villa María, ampliando la oferta académica de la ciudad y consolidando su perfil como polo universitario del centro del país.

El anuncio fue realizado por el intendente Eduardo Accastello, junto al rector de la UGR, Javier Macchi; la responsable de Coordinación, María Victoria Sánchez; el director de Salud, José Tobal, y el referente de finanzas de la universidad, Pablo Pagola.

La nueva sede funcionará en la esquina de Sabattini y Catamarca, y su llegada representa una apuesta por fortalecer la educación superior vinculada a la salud y la rehabilitación.

“En Villa María celebramos que la educación sea el eje del desarrollo. Que la Universidad del Gran Rosario elija radicarse en nuestra ciudad es un orgullo, porque amplía la oferta académica y responde a nuevas demandas formativas”, destacó Accastello.

Carreras disponibles y direcciones

En su primera etapa, la UGR Villa María ofrecerá tres licenciaturas con títulos intermedios: Licenciatura en Kinesiología, Licenciatura en Cosmetología y Licenciatura en Podología.

Las inscripciones se abrirán en los próximos días y podrán realizarse de manera presencial en José Ingenieros 615 o comunicándose al 353 5199073.

Por otro lado, la sede ubicada en Sabattini y Catamarca se encuentra en proceso de remodelación para recibir a los primeros estudiantes. “El inicio del cursado será a partir de marzo del 2026’”, adelantó el rector Macchi.

Una universidad con presencia internacional

La Universidad del Gran Rosario cuenta con sedes en Ecuador, Uruguay y Costa Rica, y se caracteriza por una oferta académica bimodal, combinando formación presencial y virtual. Su instalación en Villa María responde a un análisis que identificó a la ciudad como territorio estratégico para el desarrollo educativo regional.

Con la llegada de la UGR, Villa María refuerza su perfil educativo junto a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), universidades privadas e institutos terciarios.

Además, siguen avanzando la construcción del nuevo campus de la Universidad Siglo 21 en el Parque Industrial, un proyecto que ubica a Villa María como el primer polo del país donde se articulan directamente los ámbitos educativo y productivo. Como lo expuso Accastello: "avanzamos con la carrera de Ingeniería Civil en la UTN, con el Campus de la Universidad Siglo XXI en el Parque Industrial y estamos muy cerca de que el Funesil se transforme en el primer Instituto Universitario Lácteo de Latinoamérica".