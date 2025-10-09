Perfil
Cómo inscribirse en la Universidad del Gran Rosario en Villa María: carreras, dirección y fecha de inicio

Con esta incorporación, la ciudad amplía su oferta académica y se afianza como un polo regional del conocimiento, la innovación y la formación profesional. Detalles sobre oferta académica y tiempo límite de inscripción.

Universidades en Villa María
Universidades en Villa María | Municipalidad de Villa Maria
La Universidad del Gran Rosario (UGR) desembarca oficialmente en Villa María, ampliando la oferta académica de la ciudad y consolidando su perfil como polo universitario del centro del país.

El anuncio fue realizado por el intendente Eduardo Accastello, junto al rector de la UGR, Javier Macchi; la responsable de Coordinación, María Victoria Sánchez; el director de Salud, José Tobal, y el referente de finanzas de la universidad, Pablo Pagola.

La nueva sede funcionará en la esquina de Sabattini y Catamarca, y su llegada representa una apuesta por fortalecer la educación superior vinculada a la salud y la rehabilitación.

https://fotos.perfil.com/images/large/2025/09/24/villa-maria-cordoba-2104998.jpg?webp

“En Villa María celebramos que la educación sea el eje del desarrollo. Que la Universidad del Gran Rosario elija radicarse en nuestra ciudad es un orgullo, porque amplía la oferta académica y responde a nuevas demandas formativas”, destacó Accastello.

Carreras disponibles y direcciones

En su primera etapa, la UGR Villa María ofrecerá tres licenciaturas con títulos intermedios: Licenciatura en Kinesiología, Licenciatura en Cosmetología y Licenciatura en Podología.

Las inscripciones se abrirán en los próximos días y podrán realizarse de manera presencial en José Ingenieros 615 o comunicándose al 353 5199073.

Por otro lado, la sede ubicada en Sabattini y Catamarca se encuentra en proceso de remodelación para recibir a los primeros estudiantes. “El inicio del cursado será a partir de marzo del 2026’”, adelantó el rector Macchi.

Una universidad con presencia internacional

La Universidad del Gran Rosario cuenta con sedes en Ecuador, Uruguay y Costa Rica, y se caracteriza por una oferta académica bimodal, combinando formación presencial y virtual. Su instalación en Villa María responde a un análisis que identificó a la ciudad como territorio estratégico para el desarrollo educativo regional.

Con la llegada de la UGR, Villa María refuerza su perfil educativo junto a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), universidades privadas e institutos terciarios.

Además, siguen avanzando la construcción del nuevo campus de la Universidad Siglo 21 en el Parque Industrial, un proyecto que ubica a Villa María como el primer polo del país donde se articulan directamente los ámbitos educativo y productivo. Como lo expuso Accastello: "avanzamos con la carrera de Ingeniería Civil en la UTN, con el Campus de la Universidad Siglo XXI en el Parque Industrial y estamos muy cerca de que el Funesil se transforme en el primer Instituto Universitario Lácteo de Latinoamérica".

