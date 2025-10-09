Finde largo en Córdoba: hasta 60% de descuento en restaurantes y hoteles

Del viernes al domingo, con el apoyo de Naranja X, Bancor y Banco Macro, los cordobeses podrán disfrutar de una serie de descuentos y beneficios únicos en hoteles y restaurantes. Con ofertas de cocina de autor, alojamientos relajantes en la ciudad y platos autóctonos, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Turismo, busca posicionar a la gastronomía como un indispensable en el atractivo de la ciudad.
“Nuestra planificación apunta a mostrar la enorme oferta y que la ciudad se consolide entre las ciudades gastronómicas de referencia”, señaló el subsecretario de Turismo, Marcelo Valdomero.
“Siempre destacamos la importancia estratégica de la gastronomía en el turismo, en el desarrollo local y en la generación de empleo. Además, no solo se trata de un servicio, sino que genera identidad y cultura al destino turístico”, agregó el funcionario.
Promociones bancarias y beneficios para disfrutar
A partir del viernes, estas tres entidades financieras dispondrán de beneficios, planes especiales y descuentos para restaurantes y hoteles. En primer lugar, Naranja X ofrecerá un 30% de descuento en más de 100 locales gastronómicos el viernes, con un tope de reintegro de $5.000.
Bancor Cordobesa, por otro lado, ofrecerá 3 y 6 cuotas sin interés en hoteles, además de un 30% de descuento en gastronomía de viernes a domingo (tope de $5.000). Participan locales como El Celta, Bonafide, De Botanas, Del Mon, San Honorato, La Despensa de Azur, y hoteles como Gran Crisol, Sussex, Kube Apartments y Azur Hotel.
Y por último, Banco Macro ofrecerá alojamiento en seis cuotas sin interés en el Hotel Windsor y descuentos del 20% al 30% en restaurantes como San Honorato, Patio de los Naranjos y La Emilia (tope de $30.000).
Restaurantes y hoteles que se suman
Más de veinte espacios gastronómicos y hoteleros participan de la iniciativa con beneficios exclusivos para el fin de semana largo. Entre ellos se destacan:
- - Don Luis (Av. General Paz 338): 20% de descuento en pizza muzzarella con fainá y vino moscato; y 20% de descuento en bebidas Fernesazo y Pritiado.
- - El Celta (Jerónimo Luis de Cabrera 269): postre sin cargo por cada plato principal.
- - El Solar de Tejeda (27 de Abril 23): 20% de descuento por pago en efectivo.
- - Confitería Oriental (9 de Julio 47): 15% en parrillada oriental con espectáculo de tango al mediodía.
- - Numen Café (Sarmiento 1626): 2×1 en cervezas, vino y vermouth.
- - Oye Chico (Belgrano y Achával Rodríguez): 10% de descuento en toda la carta.
- - Beato Pizzería (San Luis 92): 15% en pizzas artesanales.
- - Goulu (Arturo M. Bas 126): 20% de descuento en toda la carta.
- - Qara Cocina Árabe (Paraná 206): postre y café turco de obsequio con la picada árabe.
- - Bonafide (Elías Yofre 1050 L 27 Y 28 y avenida Sabattini 1050): 10% de descuento.
- - Kube Apartments (Montevideo 574): una noche bonificada (free night) 3×2 noches de alojamiento en todas las categorías de departamentos.
- - Hotel Quinto Centenario (Duarte Quiros 1300): 20% de descuento para la noche del sábado 11.
- - Gran Crisol Hotel (Avenida Sabattini 1516): promo tres noches, la tercera con un 60% de descuento el 10, 11 y 12 de octubre.
- - Hotel Gran Rex (Avenida Vélez Sarsfield 601, esquina San Luis): promo tres noches, la tercera con 60% de descuento para el finde largo de octubre.
- - Hotel Monte Carlo (Avenida Sabattini 2119): promo tres noches; la tercera con 60% de descuento.
- - Hotel Sussex (San Jerónimo 125): promo del 50% descuento el domingo.
- - Hotel Everest (San Jerónimo 465): promo tres noches, la tercera con 50% de descuento.
- - Gran Crisol Hotel (Amadeo Sabattini 1516): promo tres días, el tercer día con 60% de descuento.
- - Quorum Resort Urbano (La Voz del Interior 7000): tarifa especial para el fin de semana largo.
- - Chicha Style (Avenida Caraffa 2858): 2×1 en vermú.