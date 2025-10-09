Finde largo en Córdoba: hasta 60% de descuento en restaurantes y hoteles

Del viernes al domingo, con el apoyo de Naranja X, Bancor y Banco Macro, los cordobeses podrán disfrutar de una serie de descuentos y beneficios únicos en hoteles y restaurantes. Con ofertas de cocina de autor, alojamientos relajantes en la ciudad y platos autóctonos, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Turismo, busca posicionar a la gastronomía como un indispensable en el atractivo de la ciudad.

“Nuestra planificación apunta a mostrar la enorme oferta y que la ciudad se consolide entre las ciudades gastronómicas de referencia”, señaló el subsecretario de Turismo, Marcelo Valdomero.

“Siempre destacamos la importancia estratégica de la gastronomía en el turismo, en el desarrollo local y en la generación de empleo. Además, no solo se trata de un servicio, sino que genera identidad y cultura al destino turístico”, agregó el funcionario.

Promociones bancarias y beneficios para disfrutar

A partir del viernes, estas tres entidades financieras dispondrán de beneficios, planes especiales y descuentos para restaurantes y hoteles. En primer lugar, Naranja X ofrecerá un 30% de descuento en más de 100 locales gastronómicos el viernes, con un tope de reintegro de $5.000.

Bancor Cordobesa, por otro lado, ofrecerá 3 y 6 cuotas sin interés en hoteles, además de un 30% de descuento en gastronomía de viernes a domingo (tope de $5.000). Participan locales como El Celta, Bonafide, De Botanas, Del Mon, San Honorato, La Despensa de Azur, y hoteles como Gran Crisol, Sussex, Kube Apartments y Azur Hotel.

Y por último, Banco Macro ofrecerá alojamiento en seis cuotas sin interés en el Hotel Windsor y descuentos del 20% al 30% en restaurantes como San Honorato, Patio de los Naranjos y La Emilia (tope de $30.000).

Restaurantes y hoteles que se suman

Más de veinte espacios gastronómicos y hoteleros participan de la iniciativa con beneficios exclusivos para el fin de semana largo. Entre ellos se destacan: