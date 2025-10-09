Intendentes coordinan esfuerzos para congelar tarifas y ofrecer experiencias para evitar fuga de turistas

La provincia de Córdoba lanzó oficialmente su temporada de verano 2025-2026. A pesar del optimismo general, los intendentes del Valle de Punilla enfocan sus estrategias en contrarrestar la incertidumbre económica y un factor clave: la decisión de muchos argentinos de vacacionar en el exterior, particularmente en Brasil.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el evento, destacando que el lanzamiento sirve para “reforzar los lugares turísticos hermosos que tiene la provincia que la consolida como el primer destino turístico de la Argentina”.

Sobre la oferta turística en la provincia, Llaryora enfatizó sobre la importancia en infraestructura para Córdoba. “Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar. Entonces la infraestructura es un valor que vinculada a la capacidad de nuestros emprendedores y de nuestra gente, nos hace un producto turístico que genera miles de puestos de trabajo”.

A su turno el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Darío Capitani, manifestó: “Es una enorme oportunidad para nuestra provincia este lanzamiento de temporada. Córdoba sigue creyendo y apostando al turismo como una decisión estratégica para fortalecer su economía y generar desarrollo, con el acompañamiento del gobernador y el trabajo conjunto de intendentes, comunas y el sector privado”.

La preocupación: evitar fuga de turistas

Desde el Valle de Punilla, los jefes comunales reconocen que el principal desafío es lograr que los turistas elijan las sierras cordobesas en lugar de países limítrofes. Fabricio Diaz, intendente de Capilla del Monte, fue el más directo al abordar el problema: las expectativas son altas, pero la temporada anterior fue afectada porque mucha gente enfrentó dificultades económicas para vacacionar. Además, puntualizó que una parte significativa de quienes sí podían viajar “eligió Brasil o países limítrofes”. Para frenar esta tendencia, Diaz y el sector privado de su ciudad han tomado una medida drástica para asegurar reservas: "El contexto de incertidumbre no ayuda, pero hemos logrado un acuerdo con más de 50 establecimientos de su ciudad que decidieron congelar las tarifas del verano para las reservas que se realicen hasta el 24 de octubre".

No fue el único intendente que se manifestó en este sentido.

Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, subrayó la necesidad de un esfuerzo conjunto en toda la región. El contexto actual “impone desafíos que se afrontan trabajando fuerte”. Es crucial el trabajo conjunto con otros intendentes para que “la gente se decida por el departamento Punilla”.

Por su parte, Miguel Pittaro, intendente de La Granja, manifestó su optimismo con la condición de que el turista se quede en el país: "Tenemos muchas ansias por la temporada, la esperanza de que la gente elija las sierras y que no se vayan afuera." Pittaro destacó que Córdoba tiene las herramientas para competir con cualquier destino, ofreciendo “todo para brindarle al turista”, incluyendo una gran calidad de hospedaje y comidas.