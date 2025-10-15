OpenAI hizo un informe con errores sobre Argentina con ChatGPT sin supervisión humana, según especialista

Un informe de la empresa OpenAI sobre Argentina habría sido confeccionado por ChatGPT sin supervisión humana, según el programador, docente y periodista especializado en tecnología, Maximiliano Firtman.

Con el título “Apertura de oportunidades económicas en Argentina: un primer acercamiento a la productividad impulsada por el ChatGPT”, el documento analiza el nivel de adopción, desarrollo y potencial de la inteligencia artificial en el país para diversas actividades.

El reporte se publicó en el marco del anuncio de una firma de una carta de intención entre OpenAI y Sur Energy para explorar un proyecto de centro de datos a gran escala en Argentina que demandaría una inversión de US$ 25.000 millones.

Con respecto al contenido, Firtman señaló que “¿Me creen si les digo que se confirma que el informe medio pelo de OpenAI sobre Argentina sale de un ChatGPT? Se prueba porque el 74% de los links del reporte llevan el sufijo ‘&utm_source=chatgpt⁠.com’ que se usa cuando ChatGPT cita a sitios web”.

En la lectura del informe se pueden observar errores de sintaxis entre las distintas secciones, e incluso hasta la mención incorrecta del nombre de la propia empresa (“OpenIA”).

Un apescto llamativo es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está considerada como un estado independiente, sino como incluida dentro de la Provincia de Buenos Aires.

“Copiaron y pegaron desde ChatGPT primero y sobre eso trabajó en Google Docs alguien que no parece que el español sea su primera lengua (por eso estimamos oficina de Brasil). No lo pasaron por ChatGPT al finalizar y lo exportaron a PDF, por eso quedó con errores de espaciados, estilos y de comprensión de frases”, agregó el especialista.

“¿Está mal? No per se, pero que no haya tenido un trabajo profesional humano real se nota y por eso quedó esa cosa de muy baja calidad profesional. La herramienta no está a la altura de un reporte de una empresa que te habla de miles de millones de dólares”, señaló el programador.

“Es como para un aprobado, tipo para que se saque un 7. Pero no está al nivel de lo que se espera de una empresa como OpenAI, que encima tiene las herramientas para hacerlo mejor”, añadió el programador.

Anuncio de Stargate en Argentina

Este martes, OpeAI y Sur Energy anunciaron la firma de una Carta de Intención "para explorar un proyecto de centro de datos a gran escala en Argentina".

"Sur Energy será el desarrollador de energía e infraestructura y liderará la formación de un consorcio, que incluye la colaboración con un desarrollador de infraestructura en la nube. Sur Energy planea garantizar que el ecosistema del centro de datos se alimente de fuentes seguras, eficientes y sostenibles. OpenAI acoge con satisfacción la posible oportunidad de convertirse en comprador", detallaron.

El anuncio se realizó luego de una reunión de ejecutivos de ambas empresas con el presidente Javier Milei. Desde Casa Rosada indicaron que el proyecto generará inversiones de US$ 25.000 millones.

“Este hito va más allá de la infraestructura; se trata de poner la IA al alcance de más personas en Argentina. Nos entusiasma trabajar con Argentina en su camino hacia convertirse en un centro de IA para toda Latinoamérica. La visión del presidente Milei sobre cómo la IA puede impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina es inequívoca y sólida. Stargate Argentina contribuirá a hacer realidad esa visión, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Por su parte, Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy, expresó que “el proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en energías renovables con el desarrollo de infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala global”.

LM