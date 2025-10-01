En una escuela secundaria de Florida un estudiante de 13 años fue arrestado luego de que realizara una consulta alarmante a ChatGPT, la plataforma de IA desarrollada por OpenAI: “Cómo matar a mi amigo en medio de la clase”, le había preguntado.

Los hechos ocurrieron en la Southwestern Middle School, ubicada en el condado de Volusia, Florida.

Según informó oficialmente la Oficina del Sheriff del condado de Volusia, el caso se activó tras una alerta generada por el sistema Gaggle, una plataforma que supervisa mensajes digitales en entornos escolares y detecta posibles conductas de riesgo.

El mensaje del estudiante, identificado como Ian Franco, no pasó desapercibido para el sistema. De inmediato, la alerta fue recibida por el Oficial de Recursos Escolares asignado al centro, lo que desencadenó una respuesta rápida tanto de la administración escolar como de las fuerzas del orden.

Por su parte, el menor explicó que “solo estaba bromeando” y que el mensaje dirigido a ChatGPT no era más que una manera de molestar a un compañero que lo estaba molestando.

Las autoridades, sin embargo, no tomaron la situación como una simple travesura adolescente.

En su comunicado oficial, el Departamento del Sheriff enfatizó que se trató de “otra 'broma' que generó una emergencia en el campus”.

Además, lanzaron un llamado claro a los padres: “Padres, por favor hablen con sus hijos para que no cometan el mismo error”.