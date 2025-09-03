ChatGPT recibirá control parental tras la muerte de un adolescente en Estados Unidos

La inteligencia artificial estadounidense ChatGPT anunció este martes que incluirá controles parentales a su chatbot, una semana después de que una pareja denunciara en California que el sistema incitó a su hijo a ponerle fin a su vida.

"Dentro del próximo mes, los padres podrán vincular su cuenta con la de su hijo adolescente" y "controlar cómo ChatGPT responde a su hijo con reglas de comportamiento modelo apropiadas para su edad", declaró la compañía de IA generativa en una entrada de blog.

Los padres también recibirán notificaciones de ChatGPT "cuando el sistema detecte que su hijo adolescente se encuentra en un momento de angustia aguda", añadió OpenAI. Matthew y Maria Raine argumentan en una demanda presentada la semana pasada en el tribunal estatal de California que la IA mantuvo relación íntima con su hijo Adam antes de quitarse la vida.

El texto alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, la IA estadounidense ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se "podría potencialmente suspender a un ser humano". Finalmente, Adam fue encontrado muerto horas después de utilizar este método.

"Cuando una persona usa ChatGPT, realmente se siente como si estuviera chateando con algo al otro lado", declaró la abogada Melodi Dincer, de The Tech Justice Law Project, quien colaboró ​​en la preparación de la demanda. La acción legal menciona a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, como los principales demandados.

"Estas son las mismas características que podrían llevar a alguien como Adam, con el tiempo, a compartir cada vez más sobre su vida personal y, en última instancia, a buscar consejo y orientación en este producto que, básicamente, parece tener todas las respuestas", dijo Dincer.

Las nuevas características del diseño del producto preparan el terreno para que los usuarios puedan asignar un chatbot a roles de confianza como amigo, terapeuta o médico, afirmó.

Dincer señaló que la publicación del blog de OpenAI que anunciaba los controles parentales y otras medidas de seguridad parecía "genérica" ​​y carente de detalles. "Es realmente lo mínimo indispensable, y definitivamente sugiere que se podrían haber implementado muchas medidas de seguridad (simples)", añadió.

El caso de Adam se suma a una serie de hechos, que se dieron en los últimos meses, de personas que fueron incitadas a pensamientos dañinos por chatbots de IA. Esto llevó a Open IA a afirmar que reduciría la adulación de los modelos hacia los usuarios.

La compañía afirmó tener planes adicionales para mejorar la seguridad de sus chatbots durante los próximos tres meses, incluyendo redirigir "algunas conversaciones delicadas... a un modelo de razonamiento" que destina mayor capacidad de procesamiento a generar una respuesta.