El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que las fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron una embarcación de la organización terrorista Tren de Aragua que, según él, opera bajo el control de Nicolás Maduro, y estaba supuestamente cargada de drogas procedente de Venezuela. “Acaba de suceder. Creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos”, aseguró desde la Casa Blanca, refiriéndose al operativo que terminó con la muerte de 11 terroristas en combate.

Según el mandatario republicano: “Cuando salgan y cuando dejen la sala, verán que en los últimos minutos acabamos literalmente de derribar un barco que transportaba sustancias ilegales. Había muchas en ese barco. Estarán viendo eso y estarán leyendo sobre eso”, detalló a los periodistas ante la tensión creciente entre Washington y Caracas.

Apenas minutos después, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó la operación: “El Presidente acaba de anunciar que hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había declarado un estado de "máxima preparación" ante lo que considera amenazas militares de Estados Unidos vinculadas a presuntas redes de narcotráfico. A partir del anuncio, tres destructores de la Marina estadounidense equipados con el sistema Aegis se posicionaron frente a las costas de Venezuela como parte de la operación: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Se incluye en el plan el uso de aviones de patrulla marítima P‑8 Poseidon, varios buques adicionales y al menos un submarino de ataque. También, aumentaron la recompensa a $US50 millones por información que permita la captura de Maduro, acusado de mantener vínculos con cárteles de drogas.

Aunque no se prevé una invasión de Venezuela, las operaciones se realizarán en aguas y espacio aéreo internacional, permitiendo no solo tareas de vigilancia, sino también "plataformas para ataques selectivos si se toma la decisión".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una avanzada de fuerzas estadounidenses cerca de sus aguas territoriales, compuesta por ocho barcos militares con 1.200 misiles y acompañada por un submarino nuclear. Advirtió que, si se concreta alguna agresión contra su país, entrará “inmediatamente al período de lucha armada”.

Según el líder del régimen, la presencia militar de Estados Unidos está calificada como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, comparable a la crisis de 1962 en Cuba, cuando la ex Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en la isla, poniendo al mundo al borde de un conflicto atómico.

Ante este escenario, subrayó: “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional, de la historia y del pueblo, y declararíamos constitucionalmente la República en armas”.

El mandatario aseguró que “estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque”. Además, advirtió que ya ordenó la activación de 4,5 millones de milicianos y el alistamiento militar de venezolanos en la reserva.

Su mensaje concluyó con una advertencia: “Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso militar, y ante la máxima presión, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”.

