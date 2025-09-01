lunes 01 de septiembre de 2025
INTERNACIONAL

Maduro dice estar listo para "lucha armada" si Venezuela es invadida por EE.UU

Sus declaraciones se deben al despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe que Venezuela ve como una "amenaza".

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela | AFP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que se encuentra preparado para pasar a la "lucha armada" en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos.

En desarrollo...

