En línea con Donald Trump, Javier Milei declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista

En alineación con el gobierno de Donald Trump, la gestión de Javier Milei declaró al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista y la incorporó al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión fue tomada este martes de forma conjunta por Cancillería y los ministerios de Seguridad y Justicia y “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, indicaron en un comunicado oficial.

De acuerdo a lo informado por la cartera a cargo de Gerardo Werthein la medida “fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado; refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales; y reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

En tanto, la ministra Patricia Bullrich fue menos diplomática y no dudó en reafirmar los presuntos vínculos entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la organización criminal. “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales”, aseguró en sus redes.

En Venezuela, la opositora Corina Machado le agradeció al gobierno libertario la posición tomada. En un mensaje dirigido a Milei sostuvo que “le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”. Y aseguró que Venezuela “ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”.

La administración de Trump, en febrero, declaró a varias organizaciones narcotraficantes como terroristas, entre ellas al cártel venezolano de los Soles y al mexicano de Sinaloa. Sin embargo, en el último mes avanzó aún más y vinculó directamente al presidente Nicolás Maduro y a su ministro Diosdado Cabello con la organización criminal, lo que es interpretado también como una ofensiva geopolítica.

El Gobierno de Venezuela niega los vínculos con el narcotráfico

Ante las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico, Nicolás Maduro las negó y en su programa semanal de televisión aseguró que Venezuela es un territorio “libre de sembradíos de hojas de coca, ¡libre!, libre de producción de cocaína".

En la misma sintonía, Diosdado Cabello citó un informe de Naciones Unidas sobre el tráfico de drogas y cuestionó: “¿Por qué no despliegan aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87% de la droga que sale de Colombia?”. “Lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5%”, agregó en referencia a los números del documento.

“Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes”, agregó y aseguró que en lo que va del 2025, decomisaron 52,7 toneladas de cocaína.

Una de las hipótesis que manejan algunos analistas es que Trump presiona a Venezuela para negociar. Esto se refleja en el hecho de que, después de haber suspendido las operaciones de Chevrón en el país caribeño, este año las volvió a reanudar. En ese sentido, este lunes, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez apuntó: "Todos los días pendiente de un barco y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos".

La tensión igualmente sigue en escala, por lo que, tras el anuncio del gobierno estadounidense del envío de buques de guerra a las costas del Caribe, Mauro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a las Fuerzas Armadas en el que se habrían inscripto unos 4,5 millones de civiles para hacer frente a cualquier amenaza, según el gobierno venezolano. Además de reforzar militarmente la frontera con Colombia.

