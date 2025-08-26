Pese a la afinidad con Trump, el escándalo de las coimas del Gobierno atravesó fronteras e impactó en inversores extranjeros

La salida forzada del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, luego de la filtración de audios que comprometen a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem en el presunto esquema de coimas, se convirtió en la segunda crisis política de peso para el Gobierno en menos de seis meses. Pero, a diferencia del escándalo anterior —vinculado a la criptomoneda Libra—, esta vez el impacto trascendió el ámbito doméstico y generó inquietud en sectores diplomáticos y empresariales extranjeros.

El caso estalló en un momento clave: el presidente Javier Milei busca acelerar la firma de un acuerdo de preferencias arancelarias con Estados Unidos para mitigar el impacto de las medidas proteccionistas impulsadas por el estadounidense Donald Trump. Y, en el mejor de los casos, lograr su convocatoria a la Casa Blanca para lograr la foto que corone su alineamiento en política exterior.

Sin embargo, uno de los requisitos exigidos por Washington —la institucionalidad— quedó bajo la sombra de la exposición del caso ANDIS. Si bien a priori este escenario no parecería afectar la "amistad" de Milei con el magnate republicano, dejó en evidencia un "esquema de poder" que podría socavar la imagen que el gobierno libertario exporta y que necesita para atraer inversiones para estabilizar la economía.

El caso de supuesta corrupción que involucra a la mano derecha del Presidente se filtró en las charlas informales durante el Consejo de las Américas, el cónclave empresarial "occidental" convocado la semana pasada. En ese momento, la posta la llevaban los inversores locales, aquellos que "quedaron fuera del RIGI" y todavía estaban a la espera de un gesto del gobierno. Sin embargo con el correr de los días, y en medio del silencio oficial, el caso aportó al clima de incertidumbre preexistente (asociado a las elecciones y al programa económico) entre quienes están expectantes del despeque económico argentino: los inversores extranjeros.

El malestar empresarial, en tanto, circuló en el evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (CAMBRAS), donde empresarios y diplomáticos aprovecharon para señalar ciertas medidas que tomó el gobierno argentino en función de la preferencia ideológica del Presidente.

"(Javier Milei) Lo venía haciendo todo bien, pero la importación de usados desde EE.UU. fue un golpe duro. Teníamos una suma para invertir pero todo está frenado", se sinceró uno de los referentes del rubro de maquinaria agrícola con fuerte presencia en el país.

En este caso, la medida que disparó las críticas fue uno de los ejes del pedido de Trump al gobierno argentino para avanzar en el acuerdo comercial: la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), vigente desde 1994. A través del decreto 273, en abril el Gobierno flexibilizó las condiciones para la importación de maquinaria usada, especialmente desde Estados Unidos, pese a las quejas del sector que produce esos bienes en territorio nacional. El dato: la norma fue firmada por Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se publicó en el Boletín Oficial sin consulta previa al sector.

"Hace años que invertimos, incluso pasándola mal, pagando impuestos altísimos. Les ofrecimos que si nos bajaban los impuestos, bajábamos los precios, pero no hubo respuesta. Y la medida salió igual. En este punto, Argentina va al revés que otros países", completó el empresario, quien resaltó que, de esta forma, Argentina se encamina a parecerse más a "mercados importadores" como Bolivia o Paraguay.

Qué dicen desde Brasil

En paralelo, mientras el oficialismo se concentra en acelerar la agenda con Estados Unidos, su principal socio comercial histórico, Brasil, observa con creciente escepticismo, mientras negocia lo propio con Washington luego de que Trump le impusiera un 50% de aranceles extra a sus exportaciones como "castigo" por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro.

En esa línea, un empresario de la industria metalúrgica que opera en ambos países aseguró que "una pena el desajuste Brasil-Argentina", en relación a la fría relación entre los gobiernos de Milei y Lula da Silva. "La iniciativa depende del sector privado", sostuvo. Y evaluó que, en este momento, Argentina "no es una prioridad", considerando que el foco de Brasilia está centrado en las negociaciones con Washington.

Con respecto al plano local, desde el Palacio del Planalto deslizaron a PERFIL que la relación bilateral continúa con normalidad a pesar de las "diferencias sustanciales" entre ambos gobiernos, coincidiendo con la lectura del empresariado local. "Seguimos en contacto a través de los cancilleres. El inversor está expectante de la situación económica y mira atentamente el salto del dólar y la reciente caída de la producción y del consumo", aseguran.

La postura del gobierno brasileño quedó sellada por Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina, uno de los principales oradores del evento organizado en el Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) en el norte porteño. El enviado de Lula da Silva reiteró la necesidad de que en una coyuntura global dominada por la principal potencia que se cierra al mundo, el rol del Mercosur y las alianzas regionales resultan vitales. Un esquema que que va más allá de la "enemistad" entre ambos presidentes.

"El acuerdo con la Unión Europea está en etapa administrativa. Esperamos firmarlo antes de fin de año", comentó, en un breve diálogo con PERFIL. "Incluso los temas complicados, como el ambiental, se solucionaron. El problema es que ahora vemos los trámites posteriores como parte de la negociación, y no lo son", agregó.

En esa línea, el embajador resaltó que el gas de Vaca Muerta, cuya producción quedó semi-estancada en función de la volatilidad del precio de los commodities, es la llave para mejorar la balanza comercial (deficitaria para Argentina). A su vez destacó al bloque regional como la clave para encarar los desafíos marcados por la "gran incertidumbre" que genera el proteccionismo trumpista que "destruye 80 años de una estructura internacional basada en reglas".

El caso ANDIS como obstáculo diplomático

Mientras tanto, desde el entorno presidencial aseguran que Argentina ya cumplió “15 de los 16” requisitos que exige Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de preferencias arancelarias, luego de que Argentina quedara, al igual que otros países como Colombia, en el grupo del 10% de aranceles anunciados por Trump en el Liberation Day.

Sin embargo, el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad —que involucra a Karina, la armadora política y mano derecha del Presidente— volvió a poner en cuestión uno de los puntos más sensibles: la institucionalidad. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), aún restan avances en cinco áreas críticas: además de la estabilidad institucional, se incluyen la macroeconomía, la seguridad jurídica, el acceso fluido al mercado de capitales y la reducción del riesgo país.

En este contexto, diplomáticos advirtieron que el caso ANDIS expone debilidades estructurales que podrían complicar la estrategia de Milei para posicionarse como socio confiable ante Washington. "Esto es peor que Libra, porque blanquea que hay un esquema de poder complicado. ¿Quién es el presidente, Milei o su hermana?”, cuestionó un alto funcionario diplomático removido durante la gestión libertaria. "Todo esto no es costo cero. Impacta en el plano internacional y puede mover el avispero en otros ámbitos del sector privado", añadió.

Milei y Donald Trump

Sin embargo, por el momento no parecería indicar que el nuevo escándalo pueda influir en la "amistad" de Milei con el presidente estadounidense, así como tampoco ocurrió cuando se desató el caso Libra en medio de las negociaciones con el FMI. "Milei a Trump le sirve, no sé si 'lo necesita'. ​Nadie le va a soltar la mano a Milei, pero tampoco se la van a dar de más. Hay que manejarse siempre en los grises, sobre todo viniendo de las expectativas que teníamos. Puede significar que el Presidente baje del pedestal. Si llegase a demostrarse que hubo corrupción, no vende. Y tendrá un costo internacional", sostuvo el diplomático ante la consulta de PERFIL.

En tanto, la expectativa de un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca —hasta ahora no confirmado pese al viaje de Milei a EEUU pautado para septiembre— contrasta con una realidad donde Argentina, con sus debilidades, "es irrelevante" frente a otros socios regionales como Brasil, que sí tiene peso propio en la agenda de Washington.