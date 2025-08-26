Asediado, el Gobierno evalúa cambios en Andis para mejorar funcionamiento

Asediado y acorralado por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las presuntas coimas a Karina Milei a través de la Droguería Suizo Argentina, el Gobierno de Javier Milei evalúa quitarle al organismo el carácter de descentralizado y de esa manera ganar un mayor control sobre el funcionamiento y gastos.

Al menos así lo dejaron trascender hoy fuentes de la Casa Rosada a la espera de que avance la auditoria que deberá llevar adelante el interventor Alejandro Vilches, recientemente designado que depende de Mario Lugones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el gobierno sostienen que la Justicia tiene que investigar y alegan estar tranquilos ante el avance de la investigación. Pese a ello, no dejan de remarcar la celeridad con la que el juez federal Sebatian Casanello y el fiscal Franco Picardi se están moviendo.

Recuerdan que el apodo de Casanello solía ser "tortuga" por su lentitud. Al mismo tiempo entienden que no hay chances de que Spagnuolo se presente como "arrepentido", dado que debe delatar a superiores. En el organigrama, ni Karina Milei ni Eduardo "Lule" Menem estaban por encima de Spagnuolo.

Algunas fuentes en la Casa Rosada señalan que ni el Presidente ni Karina se expresarán respecto del escándalo. Con todo, Milei publicó llamativamente una story en su Instagram, en la que reproduce un comunicado de la Droguería Suizo Argentino, que tiene a sus principales accionistas en la mira de la justicia. Por ahora, señalan que no hay previstos cambios en el Gabinete y que tampoco hay calibración respecto del impacto electoral.