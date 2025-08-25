Mila Zurbriggen: “No hay manera de sobrevivir en la Libertad Avanza sin corromperse y sin ser funcional a Karina Milei”

La dirigente de Nueva Generación, Mila Zurbriggen, afirmó que con el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “se termina de caer la máscara de los Milei”.

“Con Spagnuolo (Diego) (extitular de ANDIS) tuve trato muchas veces, me pareció una persona normal, que finalmente me terminó decepcionando mucho. Pero también es un espacio (LLA) que te va llevando a sumergirte en una cloaca”, opinó la exmilitante libertaria quien fue la primera en dejar esa fuerza política.

Y luego prosiguió: “Spagnuolo era uno de los que más lo confrontaba en cierto sentido. Pero todos los demás que están alrededor son todos funcionales, todas personas que se callan y obedecen. Por lo tanto, yo diría que no hay manera de sobrevivir en la Libertad Avanza sin corromperse y sin ser funcional a Karina Milei”.

“Todo esto que hoy está pasando es muy doloroso porque no solamente es una cuestión de corrupción del Gobierno, un escándalo. Mucha gente que se está despertando a lo que realmente es la Libertad Avanza, que quizás seguía confiando en el Gobierno, sino que también trae una crisis económica e institucional de la mano”, sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990.

Zago sobre los audios de Spagnuolo: "Le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo"

“Ambición desmedida por el dinero”

Además señaló que la secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei, Karina Milei, tiene “una ambición desmedida por el dinero”.

“En un principio me parecía que quien llevaba adelante era Milei. Cuando fui acercándome más arriba, a la estructura y a trabajar más cerca de ellos me doy cuenta que la que decide todo es Karina y que toda esta gestión del dinero, de las cobranzas y de todas estas cuestiones se encargaba Karina”, agregó la exmilitante libertaria.

El escándalo de los audios sacude al gobierno y dispara la negatividad en redes

La Libertad Avanza

“Se termina de caer la máscara de los Milei, de quedar en evidencia lo que siempre dije, que este espacio se conformó a base de plata, sexo y un autoritarismo extremo, un fanatismo”, expresó Zurbriggen.

“Con toda esta situación muchos militantes de Milei, candidatos...están saliendo a postear que son leales a Karina porque claro tienen que demostrar que siguen siendo leales al Jefe”, concluyó al tiempo que aseveró que “han sumergido a mucha gente” en una “locura colectiva”.