Zago sobre los audios de Spagnuolo: "Le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo"

Perfil Redacción NEA

El diputado nacional Oscar Zago (MID) se refirió al caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que “le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo”.

“Si escuchás algunas declaraciones de algunos dirigentes, por ejemplo, José Luis Espert (candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires) dijo ‘me cagaron la campaña´”, ejemplificó.

El escándalo de los audios sacude al gobierno y dispara la negatividad en redes

Audios de Spagnuolo

Además reclamó se constituya “una comisión investigadora” en Diputados sobre las denuncias. “Queremos que la justicia profundice un poco más, pero mi sospecha es por qué hay tantos fugados o tantos asustados, porque si uno no está comprometido con nada, uno espera a la Policía”, agregó en declaraciones a TN, difundidas por NA.

Zago criticó también que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, haya dicho “que la vicepresidenta (Victoria Villarruel) es enemiga número uno del Gobierno, cuando en realidad hay fotos de Spagnuolo (extitular de la ANDIS) con José Luis Espert en el 2019, 2020”.

Pablo Avelluto: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

“Fentanilo contaminado”

Zago consideró que una vez creada la comisión en Diputados no puede limitarse a una causa en particular sino “ir a fondo con todas las investigaciones”, entre las del “fentanilo contaminado”.

“Lo del fentanilo es tremendo, cómo no vamos a hacer una comisión investigadora para investigarlo seriamente. Ya estamos llegando a los 100 muertos y estamos viendo que puede haber 100 muertos más, es un Cromañón”, concluyó.