Maduro responde al despliegue militar de Trump con 15.000 efectivos en la frontera con Colombia

Venezuela prometió reforzar la seguridad en su frontera con Colombia, mientras la administración del presidente Donald Trump envía buques de guerra estadounidenses al sur del Caribe.

El régimen de Nicolás Maduro desplegó 15.000 policías y militares en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, según anunció el lunes el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa. A las fuerzas se les sumará un número indeterminado de barcos, aviones y drones.

“El presidente ordena este despliegue para garantizar la paz”, dijo Cabello. “Si se quieren meter por la frontera, no van a poder”.

Tres buques de guerra estadounidenses, con más de 4.000 marineros y marines a bordo, se dirigen a la región para combatir a los cárteles de la droga. Trump ha inquietado a los líderes latinoamericanos al ordenar, según informó, al Departamento de Defensa que se prepare para posibles operaciones militares.

Cabello pidió a la vecina Colombia que hiciera lo mismo en su lado de la frontera, afirmando que ambos países mantienen “excelentes relaciones”.

La semana pasada, Maduro desestimó las noticias sobre el despliegue estadounidense, pero pidió a los venezolanos que se unieran y se alistaran en las milicias. La televisión estatal está emitiendo anuncios para promover la campaña de reclutamiento.