Trump planea reunirse con el norcoreano Kim Jong Un en medio de la crisis en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reunirse nuevamente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en el marco de la misión "pacificadora" de los principales conflictos internacionales que encaró desde el día uno de su segundo mandato. En paralelo, lanzó un ataque extraordinario contra el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien se encontraba en su primera visita a la Casa Blanca.

Trump planea reunirse nuevamente con Kim Jong Un

Trump, quien se reunió con Kim Jong Un en tres ocasiones durante su primer mandato, elogió su relación con el líder norcoreano y dijo que lo conocía “mejor que nadie, casi, excepto su hermana". "Algún día lo veré. Tengo ganas de verlo. Fue muy bueno conmigo", dijo Trump a periodistas antes de recibir al presidente de Corea del Sur.

Trump también afirmó que desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, Corea del Norte disparó "menos cohetes". Aunque sus reuniones con Kim ayudaron a reducir las tensiones en aquel entonces, no lograron un acuerdo duradero. Desde entonces, Kim estrechó sus lazos con Rusia, enviando tropas para luchar contra Ucrania, y se negó rotundamente a desmantelar el programa nuclear.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, se reunió con Trump en Singapur en 2018.

Entre 2018 y 2019, Donald Trump se reunió en tres ocasiones con el líder norcoreano Kim Jong Un, en un intento de reducir las tensiones y avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana, firmando un documento para sentar las bases. La primera cumbre, celebrada en junio de 2018 en Singapur, fue histórica, ya que marcó el primer encuentro entre un presidente de EE.UU. y un líder norcoreano.

Sin embargo, la segunda cumbre, en febrero de 2019 en Hanoi, no logró concretar un acuerdo, ya que no hubo consenso sobre cómo avanzar en el levantamiento de sanciones a cambio de avances significativos en la desnuclearización. En junio de 2019, Trump cruzó la línea divisoria en la Zona Desmilitarizada de Corea durante un encuentro simbólico con Kim, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en pisar Corea del Norte. Aunque no fue una cumbre formal, este encuentro reavivó el diálogo entre ambos países.

La crítica de Trump al gobierno surcoreano

Horas antes de la llegada de Lee a la Casa Blanca para su muy planificada visita, este lunes 25 de agosto Trump recurrió a las redes sociales para denunciar lo que él calificó como una "Purga o revolución" en Corea del Sur, aparentemente en referencia a los allanamientos que involucraban iglesias.

Cuarenta minutos después de iniciada una reunión en la Oficina Oval, en la que Lee elogió profusamente a Trump, el mandatario estadounidense descartó su propia y contundente crítica al líder surcoreano: "Estoy seguro de que es un malentendido ya que hay un rumor circulando", indió Trump.

En cambio, Trump dijo que creía estar "en la misma línea" que Lee respecto a Corea del Norte, considerado un progresista que apoya la diplomacia sobre la confrontación en relación a la guerra de Corea que subsiste desde 1950. Lee, un abogado que defendió los derechos laborales y que criticó al ejército estadounidense en el pasado, inmediatamente halagó a su anfitrión, diciendo que Trump convirtió a Estados Unidos "no (solo) en un guardián de la paz, sino en un hacedor de paz".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró interés en acercarse a líderes como Vladimir Putin y Kim Jong Un

"Espero con ansias su reunión con el presidente Kim Jong Un y la construcción de (una) Trump Tower en Corea del Norte, y jugar al golf allí", le dijo Lee a Trump. Kim "le estará esperando", agregó Lee.

La crisis política en Corea del Sur

El mandatario surcoreano fue elegido en junio tras la destitución de Yoon Suk Yeol, quien tenía una postura más beligerante y había impuesto brevemente la ley marcial en el país. Su reunión con Trump y las declaraciones del estadounidense, en tanto, ocurrieron en el marco de una crisis política que afecta a la nación asiática desde el año pasado.

Recientemente, el equipo especial de fiscales de Corea del Sur emitió una orden de arresto contra el exprimer ministro y ex presidente en funciones, Han Duck Soo, por su implicación en la fallida ley marcial que fue decretada a finales del año pasado por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, un episodio que desató la mayor crisis política reciente del país. Según el fiscal especial Cho Eun Suk, Han facilitó los esfuerzos de Yoon para imponer el decreto de ley marcial el 3 de diciembre de 2022, lo que generó una profunda crisis institucional y política.

Trump recibió al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, este lunes en la Casa Blanca.

El nuevo presidente surcoreano llegó a Washington en busca de acuerdos comerciales y para dialogar sobre la estrategia a adoptar frente a Corea del Norte, cuyo líder supervisó el sábado pruebas de misiles de defensa antiaérea, según la agencia oficial KCNA.

Lee conversó con Trump a través de un intérprete, lo cual alteró el ritmo de la reunión, ya que Trump no duda en pelear con sus invitados. El presidente estadounidense, quien frecuentemente acusa a los aliados europeos de aprovecharse de Estados Unidos, dejó claro que presionaría fuertemente por una mayor compensación por parte de Corea del Sur a su país por los 28,500 soldados estadounidenses estacionados en la parte sur de la península.

De hecho, Trump sugirió que Estados Unidos podría querer tomar el control de las tierras donde está su base militar, una idea que probablemente enfurecería a los compañeros de Lee en la izquierda surcoreana.