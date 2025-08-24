Maduro liberó presos políticos

Las autoridades del Gobierno de Venezuela decidieron este domingo liberar a ocho líderes de la oposición que estaban presos, incluyendo a un excongresista y dos ciudadanos italianos, y otorgaron arresto domiciliario a otros cinco, según informó un político opositor. La mayoría de los liberados habían sido acusados ​​de corrupción en alcaldías controladas por la oposición.

También fue liberado el diputado Amirico de Grazia, detenido en medio de las protestas que estallaron durante la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024. "Hoy, varias familias vuelven a abrazar a sus seres queridos. Sabemos que quedan muchos y no los hemos olvidado; seguimos luchando por todos", declaró el dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles en X.

Los líderes de la oposición Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrio, Gorka Carnevalli, así como los italianos Margarita Assenzo y De Grazia fueron liberados, indicó Capriles. Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso fueron puestos bajo arresto domiciliario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno italiano confirmó la liberación de De Grazia y Assenzo, quienes deberán comparecer ante el tribunal para aclarar las condiciones de su liberación. También se comprometió a seguir trabajando para lograr la liberación de otros italianos detenidos.

"Siempre lo hemos dicho, y lo mantenemos: hablaremos con quien sea necesario para que no haya ni un solo preso político en nuestra Venezuela", añadió Capriles.