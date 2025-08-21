Maduro prohibió la compra, venta y uso de drones por 30 días.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela prohibió las operaciones con drones y otras aeronaves no tripulados en todo el país por 30 días. Adelantó que la medida podría extenderse.

La decisión fue comunicada por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán en sus redes sociales y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927 el 18 de agosto.

"Informamos a nuestro pueblo que, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ante el deber del Ejecutivo Nacional de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo de aeronaves y objetos no tripulados que se desplacen por el espacio geográfico venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte", indica la resolución.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La disposición anunciada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte en coordinación con las carteras de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa, y Economía y Finanzas, establece la suspensión de la compra, venta, fabricación, importación, distribución y operación de aeronaves remotamente pilotadas (RPA), así como sus partes y componentes.

El texto contempla una excepción para los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) deberá controlar el cumplimiento de la normativa y podrá "resolver aspectos no previstos en la resolución".