Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos. Volodimir Zelenski insistió en que "el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar", renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Vladimir Putin. Pero el canciller ruso, Serguéi Lavrov, criticó al líder ucraniano en una entrevista con el canal público Rossia por "empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato" con su par ruso.

