martes 26 de agosto de 2025
La guerra en Ucrania: las últimas noticias sobre Zelensky, Putin y Trump

Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participan en una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 18 de agosto de 2025. Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 18 de agosto, mientras intentan encontrar una manera de poner fin a la ofensiva de Rusia. Los líderes que se dirigen a Washington el lunes para aparecer junto a Zelensky se llaman a sí mismos la "coalición de los dispuestos". | AFP

Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos. Volodimir Zelenski insistió en que "el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar", renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Vladimir Putin. Pero el canciller ruso, Serguéi Lavrov, criticó al líder ucraniano en una entrevista con el canal público Rossia por "empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato" con su par ruso.

Estas son las últimas noticias sobre el curso de la guerra en Ucrania

