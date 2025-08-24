Zelenski lanzó ataques con drones contra Rusia, en el Día de la Independencia de Ucrania

Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra Rusia este domingo, día de su independencia, justo cuando los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen perder ímpetu.

En Kiev, las conmemoraciones por el 34º aniversario de la independencia estuvieron marcadas por la participación del emisario estadounidense Keith Kellog, y la del primer ministro canadiense, Mark Carney. "Juntos, los ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz", declaró el presidente Volodimir Zelenski durante la ceremonia, en la que entregó a Kellog la Orden del Mérito ucraniana, en presencia de Carney y otros funcionarios occidentales.

Rendidos a los pies del loco

Las posibilidades de paz en este conflicto y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó cualquier reunión inmediata entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, afirmando que "no hay ninguna reunión prevista". Lavrov volvió a la carga en una entrevista difundida este domingo por el canal público Rossia.

El canciller ruso acusó a las potencias occidentales de "buscar un pretexto para impedir las negociaciones", y a Zelenski de "empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato" con Putin. La guerra, que ya dura tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertes, está actualmente en un punto muerto, aunque Rusia ha logrado avances recientes en una desgastadora ofensiva que incluyó la toma de dos aldeas en la región oriental de Donetsk el sábado.

Necesidad de una "paz justa"

Ucrania contraatacó este domingo con nuevos ataques de drones en territorio ruso. Uno de los drones fue derribado sobre la planta nuclear de Kursk, y explotó al caer, lo que provocó un incendio en la instalación. "Así es como Ucrania ataca cuando se ignoran sus llamados a la paz", dijo Zelenski, ilustrando el estancamiento de las conversaciones. Los responsables de la planta rusa dijeron que no hubo víctimas ni se registraron niveles anormales de radiación, y que el incendio fue extinguido.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha alertado sobre el riesgo de combatir en las cercanías de plantas nucleares desde que Rusia lanzó la ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022. Las autoridades rusas, por su parte, dijeron que habían derribado otros drones ucranianos lejos del frente de batalla. En la costa del mar Báltico fueron interceptados 10 drones en el puerto de Ust-Luga, cerca de San Petersburgo, lo que provocó un incendio en una terminal petrolera del grupo ruso Novatec, informó en Telegram el gobernador regional, Alexander Drozdenko.

Los servicios de seguridad ucranianos y las fuerzas especiales ucranianas reivindicaron este ataque, asegurando haber alcanzado el complejo del "mayor productor de gas licuado de Rusia". El ejército ucraniano, más pequeño y con menos armas que el ruso, ha dependido en gran medida de drones para responder a la invasión rusa, con la mira puesta sobre todo en la infraestructura petrolera, fuente clave de ingresos de Moscú para financiar la guerra. Kiev reportó además que Rusia atacó la madrugada del domingo con un misil balístico y 72 drones Shahed, de fabricación iraní, de los cuales la fuerza aérea derribó 48. Un dron ruso mató a una mujer de 47 años en la región oriental de Dnipropetrovsk, dijo el gobernador local.

Manteniendo viva la relación transatlántica

Para apoyar la defensa aérea de Ucrania, Noruega anunció el domingo una financiación de 7.000 millones de coronas (unos 690 millones de dólares) para suministrar al país dos sistemas antimisiles estadounidenses Patriot, en colaboración con Alemania. Este equipamiento es clave para Kiev, que sufre bombardeos rusos casi a diario desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Un aniversario con gusto a "sudor y sangre"

Esto últimos enfrentamientos ocurren cuando Ucrania celebra este domingo el 34º aniversario de su independencia, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Para Dobrii, un médico de combate ucraniano en el frente oriental, la conmemoración tiene "sabor a sudor y sangre". "Soy un patriota de corazón, pero cuando el Día de la Independencia se convirtió en un día de combate, el sentimiento es un poco diferente", explicó a la agencia AFP. En la ceremonia celebrada en Kiev, Zelenski agradeció a otros líderes mundiales, incluyendo Trump, el presidente chino Xi Jinping, el rey Carlos III de Inglaterra y el papa León, los mensajes que le enviaron con motivo del aniversario. Rusia ahora controla cerca de una quinta parte de Ucrania, incluida la península de Crimea, que anexó en 2014. Putin ha rechazado reiteradamente las exigencias de Ucrania y de Europa de un alto el fuego inmediato e incondicional.

MU