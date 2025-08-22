Manteniendo viva la relación transatlántica

La confusión generada por la cumbre de Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, así como la cumbre posterior entre Trump y líderes europeos, incluida Ucrania, ha justificado sobradamente la decisión tomada por los miembros no estadounidenses de la OTAN de aumentar el gasto en defensa e intensificar la cooperación en seguridad. Este compromiso permitió a los líderes europeos y ucranianos proponer la compra de decenas de miles de millones de dólares en equipo militar estadounidense como parte de un plan sostenible para la paz en Europa y Ucrania.

Este es el enfoque correcto, tal vez el único, no solo para promover la defensa europea y ucraniana, sino también para reconstruir la cooperación transatlántica en diversos sectores, desde la inteligencia artificial hasta los aranceles. La defensa puede ser el sector más sencillo para alinear a Estados Unidos y Europa, por múltiples razones.

En primer lugar, todo el trabajo conjunto (transatlántico) realizado desde la Cumbre de Gales de la OTAN en 2014 ya ha establecido una base sólida. En segundo lugar, existe un amplio consenso sobre la necesidad de que Europa haga más. Los miembros no estadounidenses de la OTAN y Europa planean ahora gastar el 5% de su PIB en defensa para 2032, y los funcionarios europeos han indicado que Europa gastará, en promedio, un 3% para 2028. Tras el lanzamiento de un fondo de la UE de 150.000 millones de euros (175.000 millones de dólares) que ya ha solicitado ofertas, la inversión en defensa de la UE está programada para ser diez veces mayor a la actual.

Esto no es solo un titular creado para apaciguar a la administración Trump a corto plazo. Los líderes de la OTAN ya se habían comprometido (en la Cumbre de la OTAN de julio de 2024) a financiar planes de defensa regionales, cuyo costo estimado era de aproximadamente el 3.5% del PIB. La administración Trump ha destacado los compromisos europeos y ha acordado considerar el gasto en infraestructura militar crítica como parte del objetivo del 5%. Aunque algunos países tendrán dificultades para alcanzar los objetivos más altos, al menos a corto plazo, las capacidades militares del continente serán mucho más sólidas de lo que habrían sido de otra manera.

En tercer lugar, el dinero se gastará en satisfacer las necesidades militares más cruciales. Bajo el plan de 2024, la OTAN determinará cómo priorizar las capacidades militares, lo que implica que Estados Unidos aún tiene voz en el asunto. Este enfoque debería abordar la preocupación de larga data de Estados Unidos de que las iniciativas de defensa europeas generen redundancias o desvíen fondos de necesidades más urgentes.

En cuarto lugar, este enfoque también permite a las empresas estadounidenses participar y beneficiarse de las adquisiciones de defensa europeas, dando a Estados Unidos un interés en el esfuerzo de rearme de Europa. Donald Trump destacó el gasto europeo en armas estadounidenses tras su reunión de julio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y un alto funcionario europeo estima que el 40% del gasto inicial en defensa de la UE se destinará a empresas estadounidenses. Gran parte de esto ya está dirigido a capacidades que solo Estados Unidos puede proporcionar, como la defensa aérea avanzada.

Sin duda, hay decisiones difíciles por delante. Sobre todo, los líderes europeos deberán determinar hasta qué punto deben crear alternativas al equipo estadounidense. Estas decisiones no se tomarán todas a la vez, y las tensiones continuas con la administración Trump aumentarán la probabilidad de que Europa se aleje de los sistemas de armas fabricados en Estados Unidos cuando pueda.

Otro desafío para los líderes europeos será asignar el nuevo dinero que está ingresando al sector. Cada líder europeo abogará por las empresas nacionales. Pero aquí también los primeros movimientos de los europeos han sido prometedores. La UE está enfocada en crear capacidades efectivas, y los estados miembros clave han señalado lo que Ucrania más necesita y puede producir por sí misma. Este énfasis en Ucrania establece un objetivo claro y urgente, y permite que el gasto avance sin asegurar que cada estado reciba fondos. Aun así, será importante entender cuánto se puede invertir en Ucrania sin duplicaciones o sin encarecer recursos escasos.

De cara al futuro, un pequeño grupo informal de líderes europeos debería identificar proyectos de inversión urgentes y participantes. Cualquier grupo de este tipo será muy codiciado por los líderes europeos, por lo que su trabajo debe ser discreto. Deberá incluir a los países con las mayores capacidades industriales, mientras que también sea suficientemente representativo. Centrarse en las mayores capacidades de defensa e industriales y en los estados en primera línea puede ser la mejor manera de comenzar.

La decisión de Europa de mantener a Estados Unidos involucrado en su estrategia industrial de defensa no fue fácil. En los primeros meses de la segunda administración Trump, algunos en Europa se preguntaron si la cooperación con Estados Unidos era siquiera posible. Pero al reconocer que América y Europa tienen algo que contribuir a los intereses de seguridad transatlántica compartidos, los líderes europeos están dando un ejemplo de cómo la cooperación transatlántica puede recuperarse incluso durante un período destructivo.

Estas consideraciones estructurales son importantes, porque una cooperación exitosa en defensa puede proporcionar un modelo para otras áreas. El crecimiento económico en la próxima generación probablemente provendrá de industrias como la inteligencia artificial, las ciencias de la vida y las nuevas tecnologías energéticas. China tiene una posición de liderazgo en muchos de estos sectores, y buscará moldear los hábitos y estándares globales en su propio beneficio.

Europa, Estados Unidos, Canadá y el Indo-Pacífico responderán de manera más efectiva juntos que por separado. Como grupo, su tamaño es comparable al de China, y pueden aprovechar hábitos compartidos de cooperación para alinear cadenas de suministro, inversiones y estándares.

Un enfoque en alinear a Europa y Estados Unidos puede parecer prematuro, dado el grado en que los desacuerdos sobre comercio e inversión están obstaculizando la cooperación. Estas tensiones continuarán a menos que Trump deje de tratar a Europa únicamente como un competidor.

No podemos saber cuándo o si las tensiones disminuirán, pero creo que pueden y deben hacerlo, aunque sea solo después de que termine esta administración. En cualquier caso, deberíamos estar preparados para cualquier oportunidad que surja. Los primeros pasos en la cooperación en defensa muestran que el reconocimiento de intereses compartidos, una comunicación abierta sobre el mejor camino a seguir y la voluntad de permitir que las empresas de ambos lados compitan en términos justos pueden ser la base para una relación renovada, al menos en áreas específicas.

Para prepararse para esa posibilidad, los líderes europeos deberían identificar sectores estratégicamente importantes y dejar claro qué condiciones les permitirían mantener a Estados Unidos como un socio confiable a largo plazo, y luego exigir que Estados Unidos cumpla con sus propios compromisos. Paso a paso, la asociación que sustentó la paz y la prosperidad para las generaciones anteriores puede hacer lo mismo para la próxima.

(*) Jim O’Brien fue Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos durante la administración Biden.

