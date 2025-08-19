La paz en nuestro tiempo de Trump

Desde Munich

Ahora Donald Trump y Vladimir Putin se han reunido nuevamente, esta vez en el exterritorio ruso de Alaska. Como observador externo, uno podría llegar a la impresión de que el tiempo ha retrocedido al mundo previo al fin de la Guerra Fría, cuando las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, todavía determinaban el destino del mundo en una unidad altiva.

Pero la reunión fue mucho más que una reminiscencia histórica. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, llevaba una prenda sorprendente que consideró apropiada para la ocasión y los fines de Putin: una sudadera con “CCCP” (el acrónimo en cirílico de la Unión Soviética) estampado en el pecho. Si fue una broma, detrás de ella había una amenaza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cualquiera que conozca al veterano ministro de Exteriores ruso sabe que no es precisamente conocido por su sentido del humor ni por pasar por alto los detalles en el serio negocio de la diplomacia de cumbres. La elección sartorial de Lavrov fue intencional; tenía la intención de señalar que la Gran Rusia ha regresado a la mesa principal de los asuntos mundiales. El colapso de la URSS y su imperio de Europa del Este entre 1989 y 1991 ha sido superado. El imperio ha vuelto, y está reclamando sus territorios perdidos.

Donald Trump ofreció apoyo aéreo a Ucrania y advirtió la "dificultad" de un acuerdo con Vladimir Putin

El más importante de estos territorios es, por supuesto, Ucrania. Como señaló el ex asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Zbigniew Brzezinski, en 1994, “sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio”. La sudadera de Lavrov no se trataba de la Guerra Fría, sino del mundo tal como Rusia lo desea.

La invitación de Trump a Putin, un criminal de guerra acusado, para reunirse en territorio estadounidense avaló esa visión. La aparición conjunta de Putin con el presidente de EE. UU., estrechándose las manos sobre la pista alfombrada y compartiendo una limusina, anunció al mundo que Rusia –sin haber retrocedido ni un ápice de sus demandas máximas sobre el futuro de Ucrania– era nuevamente reconocida como un socio igual. Y con eso, Putin rompió más de tres años de aislamiento diplomático.

El mensaje que la cumbre envió a Ucrania también fue claro: incluso el presidente de EE. UU. acepta que el imperio ruso ha regresado. No pienses que puedes escapar de ello yendo al Oeste. Perteneces donde perteneces: solo cuando comprendas este hecho brutal, podrá regresar la paz. Estás por tu cuenta; EE. UU. no te ayudará, y Europa sola no puede.

Pero los europeos también deben estudiar muy detenidamente el subtexto de la cumbre de Alaska, porque para ellos, también, esta manifestación de un orden mundial determinado únicamente por los intereses de las grandes potencias contiene muchos mensajes aleccionadores. Si la reunión estuvo impregnada de un aire de la Conferencia de Yalta de 1945, donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial dividieron los despojos geopolíticos, es porque fue otro hito que marcó el declive del multilateralismo y el supranacionalismo.

La idea de “Occidente” ya no significa mucho, si es que significa algo, para América bajo Trump. Lo único que importa es la visión del mundo de Trump y su interpretación de los intereses estadounidenses, por confusas que sean sus interpretaciones.

Los europeos deben decidir por sí mismos dónde se posicionan. Aunque EE.UU. no cambiará sus relaciones formales con Europa por el momento, Trump continuará escuchando a los europeos y sonriendo con aprobación ante sus halagos, para luego ignorarlos, como hizo con la cumbre de Alaska.

Por lo tanto, los europeos deben entender que están solos en este nuevo orden mundial. EE.UU. ya no tomará en cuenta sus intereses, ni en cuestiones de seguridad ni de comercio.

Europa debe convertirse en una potencia global por derecho propio, enfrentando rápidamente y con energía todo el espectro de desafíos que esto conlleva, incluidos el espacio, los servicios de inteligencia y todo el sector digital. Este “punto de inflexión” en la larga historia de Europa requiere esfuerzos mucho mayores y más profundos que solo el rearme europeo con hardware y personal convencional, por importante que eso sea. Ese es el mensaje desde Alaska para los europeos.

¿Por qué América de Trump actúa tan evidentemente en contra de sus propios intereses? A excepción del levantamiento de las sanciones económicas, Putin obviamente obtuvo todo lo que quería de la cumbre, sobre todo escapar del aislamiento diplomático, el reconocimiento de EE. UU. de Rusia como una potencia mundial igual, y la aceptación del destino de Ucrania como parte integral del Russkiy Mir (el “mundo ruso”). ¿Por qué Trump está fortaleciendo a Rusia sin recibir nada a cambio?

Tales preguntas, por importantes que sean para los europeos, solo se responderán en el terreno de la política interna de EE. UU. Europa debe ahora ocuparse de sí misma.

*Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania de 1998 a 2005, fue líder del Partido Verde Alemán durante casi 20 años.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org