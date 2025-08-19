Expectativa por una cumbre por la paz entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

Donald Trump anunció que, tras las conversaciones que mantuvo este lunes con distintos líderes europeos, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski realizarán una cumbre para negociar la paz. De confirmarse, sería el primer encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano desde que comenzó la guerra.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. El llamado, más el encuentro que tuvo la semana pasada con el mandatario ruso en Alaska generan expectativas en el avance de la cumbre.

La posibilidad de que exista el cónclave entre Putin y Zelenzki también fue confirmada por el canciller alemán Friedrich Merz, que aseguró que el presidente ruso aceptó entrevistarse con Zelenski "en las dos próximas semanas". En los planes de Trump, luego de ese encuentro, prevé realizar otro tripartito.

Vladimir Putin y Donald Trump en la reunión en Alaska

Este lunes, el presidente norteamericano recibió en la Casa Blanca al mandatario ucraniano junto con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, su homólogo británico Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y líderes de la OTAN.

Zelenski y Putin están "listos" para verse

En tanto, el presidente ucraniano confirmó a la prensa que estaba listo para una reunión bilateral con su homólogo ruso y consideró que esta reunión había sido la "mejor" hasta la fecha con el presidente estadounidense. El ambiente de la cita fue mucho más relajado que en febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, reprendieron públicamente al ucraniano por no mostrarse "agradecido" por el apoyo estadounidense.

"Lo confirmo —y todos los líderes europeos me apoyaron— que estamos listos para una reunión bilateral con Putin", dijo Zelenski al finalizar su cara a cara con Trump. En Moscú, un consejero diplomático del Kremlin aseguró que Putin estaba abierto a la idea de conversar con Ucrania.

Territorio, seguridad y renuncia a la OTAN, los puntos claves para la paz

El acuerdo de paz incluye varios puntos, uno de ellos es la garantía de seguridad para Ucrania, que sin embargo debe relegar su ingreso a la OTAN. Además, Rusia exige la entrega de parte del territorio ocupado.

En la reunión en Casa Blanca, Trump aseguró ante los líderes europeos y Zelenski que había abordado las garantías de seguridad para Ucrania en un posible acuerdo de paz y que Putin las había aceptado. De acuerdo a lo que publicó en Truth Social, varios países europeos serán los encargados de brindarlas, mientras que Estados Unidos tendrá un papel de coordinador.

Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza

El presidente francés agregó que una de esas garantías de seguridad es la existencia de un ejército ucraniano "robusto", capaz de evitar una nueva invasión. Eso se suma a la información difundida por el Financial Times que afirmó que Ucrania se comprometió a comprar armas estadounidenses por valor de 100.000 millones de dólares financiadas por Europa, a cambio de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos.

Las garantías se terminarán de confirmar en los próximos 10 días cuando Zelenski y los países europeos las formalicen.

En cuanto a los territorios, antes de la cita de este lunes, Trump presionó a Ucrania para que renunciara a Crimea, una de las exigencias clave de Putin. De acuerdo a AFP, Putin además quiere que Ucrania ceda su región oriental del Donbás, de la que Kiev sigue controlando gran parte, a cambio de congelar el frente en otras zonas.



