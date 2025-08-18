Europa busca asegurar que Trump no retire el apoyo estadounidense a Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y sus aliados europeos llegaron este lunes a Washington ansiosos por conocer los compromisos que adquirió Donald Trump en su cumbre con Vladimir Putin y temerosos de que obligue a Kiev a hacer concesiones inaceptables.

Trump recibirá a Zelenski y a varios líderes europeos para establecer los términos de un posible acuerdo de paz que discutió con Putin en la reunión del viernes pasado en Alaska. Mientras que se espera que Estados Unidos se centre en las concesiones territoriales exigidas por Rusia, Kiev tratará de concretar posibles garantías de seguridad.

La inquietud se cierne sobre los aliados, que tienen pocas opciones para rechazar las demandas de Trump a las que Ucrania podría oponerse, y se muestran escépticos sobre la voluntad real de Putin de alcanzar la paz. Otro reto es el propio Trump: quiere un acuerdo de paz rápido, pero ha ofrecido poca claridad sobre cómo lograrlo.

Trump dijo a los líderes en una llamada telefónica el fin de semana que está abierto a la participación de Estados Unidos en las garantías para la seguridad de Ucrania, según otras personas familiarizadas con el asunto. Todos pidieron no ser identificados al hablar de deliberaciones privadas.

También dijo a sus aliados que quería llegar rápidamente a un acuerdo y que instaría a Ucrania a aceptarlo, con el objetivo de celebrar una reunión entre Putin y Zelenski en el plazo de una semana. Se trata de un plazo que muchos europeos consideran demasiado agresivo, dada la cantidad de cuestiones que siguen sin resolverse.

Las personas dijeron que Trump reveló elementos de sus conversaciones con Putin en llamadas con líderes aliados, aunque sin dar muchos detalles. Altos diplomáticos europeos expresaron en privado su frustración por el resultado, señalando que Putin parecía haber sido el que más había ganado en la cumbre.

Trump afirmó que Estados Unidos quedará "implicado" en la seguridad de Ucrania en el futuro

Zelenski “puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. Sugirió que la península de Crimea no sería devuelta y dijo que no se permitiría a Ucrania unirse a la OTAN, sin dar más detalles.

El presidente ucraniano respondió en una publicación en X al llegar a Washington que Putin utilizó Crimea y la parte de la región oriental de Donbás que había tomado en 2014 “como trampolín para un nuevo ataque” en febrero de 2022.

“Rusia debe poner fin a esta guerra, que ella misma inició”, escribió. “Y espero que nuestra fuerza conjunta con Estados Unidos y con nuestros amigos europeos obligue a Rusia a alcanzar una paz verdadera”.

Zelenski se reunirá primero con Trump en una reunión bilateral el lunes, antes de que se les unan los líderes europeos, según la Casa Blanca.

Los líderes también sopesaban el hecho de que el propio equipo de Trump tratara de frenar las expectativas de una solución rápida.

“Todavía nos queda un largo camino por recorrer”, declaró el domingo a Fox News el secretario de Estado Marco Rubio, que participó en la cumbre. “No estamos al borde de un acuerdo de paz. No estamos al borde de uno. Pero sí creo que se han hecho progresos”.

Durante el fin de semana, Trump jugó al golf y evitó dar más detalles sobre su reunión con el presidente ruso. En publicaciones en Truth Social, dijo que los medios de comunicación “distorsionan la VERDAD cuando se trata de mí”.

“No hay NADA que pueda decir o hacer que les lleve a escribir o informar con honestidad sobre mí”, afirmó. “Tuve una gran reunión en Alaska sobre la estúpida guerra de Biden, ¡una guerra que nunca debería haber ocurrido!”.

En una serie de entrevistas televisivas, Rubio dijo que la reunión del lunes se centraría en las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo la contribución de Estados Unidos. También dijo que Estados Unidos tiene poco que perder si las conversaciones fracasan, y que la continuación de la guerra tendría poco impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses, lo que sugiere que Trump podría estar dispuesto a distanciarse por completo del conflicto.

Lo que está en juego no podría ser mayor. Rusia sigue avanzando de forma lenta pero constante en el este de Ucrania y Europa podría tener dificultades para cubrir el déficit de armas y municiones ahora que Trump ha reducido el apoyo estadounidense.

