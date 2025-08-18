Trump afirmó que Estados Unidos quedará "implicado" en la seguridad de Ucrania en el futuro

Donald Trump afirmó que Estados Unidos estará "implicado" en seguridad de Ucrania en el futuro y volvió a rechazar cese del fuego inmediato en Ucrania durante reunión con Volodímir Zelenski. El anuncio ocurrió en plenas negociaciones en Alaska con Vladimir Putin, presidente de Rusia, para encontrar una solución duradera a la guerra en Europa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo el lunes un llamado a una paz duradera para su país devastado por la guerra y para Europa, antes de conversaciones en Washington con aliados europeos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Nuestro objetivo principal es una paz confiable y duradera para Ucrania y para toda Europa", publicó en redes sociales antes de la reunión. Y agregó: "Debemos detener las muertes, y agradezco a los socios que están trabajando para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz duradera y digna".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...