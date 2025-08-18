Zelenski negocia en Washington un acuerdo de paz, pero Trump ya decretó que "no recuperará Crimea"

El presidente Volodimir Zelenski llegó este domingo por la noche a Washington donde, junto a líderes europeos, planea discutir propuestas de paz con Rusia que podrían incluir garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, pero también concesiones territoriales de Ucrania.

La visita se produce después de la cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska la semana pasada, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego. Zelenski no fue invitado y, tras la reunión, Trump se alineó con la posición que mantiene Rusia desde hace tiempo de que no es necesario un alto el fuego en Ucrania antes de alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Mientras, las fuerzas rusas avanzan de forma gradual, pero constante, especialmente en la región de Donetsk. A primera hora del lunes, un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Járkov dejó al menos cuatro muertos, incluidos dos menores, y 18 heridos.

Ataque ruso con drones contra un edificio residencial de la ciudad ucraniana de Járkov, lunes 18 de agosto

El líder ucraniano "puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó la noche del domingo Trump en su plataforma Truth Social. Además, el republicano descartó que estuviese sobre la mesa recuperar Crimea, anexada por Rusia en 2014, o que Ucrania se una a la OTAN.

Por su parte, tras su llegada a Washington el domingo por la noche, el presidente ucraniano dijo en redes sociales querer un fin de la guerra con Rusia de manera "rápida y fiable". Se espera que Trump y Zelenski se reúnan el lunes primero a solas antes de que el encuentro se amplíe a los demás líderes europeos, según una fuente del gobierno alemán.

La Casa Blanca se prepara para recibir a los líderes europeos

Estarán en Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Las reuniones deberían terminar a las 22 del lunes (19, en horario de Argentina).

Será la primera vez que Zelenski visite la Casa Blanca desde febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance reprendieron al mandatario ucraniano por no mostrar suficiente gratitud por la ayuda de Estados Unidos contra la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Garantías de seguridad para Ucrania

El ambiente debería ser muy diferente en la reunión de este lunes. Desde aquel encuentro en la Casa Blanca en febrero, Trump se ha mostrado más crítico con Putin y ha dado muestras de frustración ante el reiterado bloqueo ruso en las negociaciones de paz.

No obstante, Washington no ha impuesto sanciones adicionales a Moscú. Además, la espléndida bienvenida que recibió Putin en Alaska, en su primera visita a Occidente desde la invasión de Ucrania, se consideró un golpe diplomático del Kremlin.

Putin y Trump en la cumbre de Alaska

Horas antes de viajar a Washington, el mandatario ucraniano dijo el domingo desde Bruselas estar interesado en saber qué discutieron Trump y Putin. Asimismo, Zelenski calificó de "histórica" la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad.

Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

El presidente francés indicó que los dirigentes europeos le preguntarán "hasta qué punto" Estados Unidos está dispuesto a contribuir a las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania en un posible acuerdo de paz.

Territorio en disputa

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que espera que el lunes se alcance un "consenso" con Zelenski y que Estados Unidos pueda "volver a negociar con los rusos para impulsar este acuerdo de paz y llevarlo a buen término". También aseguró que, en Alaska, Rusia hizo "algunas concesiones" territoriales con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra.

Un funcionario al tanto de las conversaciones telefónicas mantenidas el sábado entre Trump y los líderes europeos contó a la AFP que el presidente ruso está "exigiendo en la práctica que Ucrania abandone el Donbás" y, por lo tanto, ceda completamente este territorio, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

Rusia también propone congelar el frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia (sur). "Hay un debate importante con respecto a Donetsk y lo que sucedería allí (...). Se detallará específicamente el lunes", aseguró Witkoff, sin dar más detalles. Pocos meses después de lanzar su invasión de Ucrania, Rusia proclamó la anexión de estas cuatro regiones ucranianas, a pesar de que sus tropas aún no controlan completamente ninguna de ellas.

En Europa existe la preocupación de que Washington pueda presionar a Ucrania para que acepte las condiciones establecidas por Rusia. Zelenski ha rechazado las concesiones territoriales, pero sí dijo que está dispuesto a discutir el tema en el contexto de una cumbre trilateral con Trump y Putin.

Por su parte, Trump ha planteado la posibilidad de tal encuentro, aunque Rusia le restó importancia. Ucrania y sus aliados acusan con frecuencia a Moscú de ganar tiempo para obtener beneficios adicionales. Si las negociaciones actuales fracasan, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo en la NBC que Washington podría plantearse "potencialmente nuevas sanciones" contra Rusia.

