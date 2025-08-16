Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, mantuvieron un encuentro este viernes en Alaska que fue seguido por gran parte del mundo, con el objetivo principal de encontrar una solución al conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania. Sin acuerdo de cese al fuego pero con la promesa de asegurar la paz, ambos destacaron que la cumbre fue productiva en conferencia de prensa. El republicano confirmó que este lunes se reunirá con su par ucraniano Volodimir Zelenski.

Ucrania y los europeos esperaban haber convencido a Trump el miércoles de que sellara un alto el fuego con su par ruso, más de tres años después de que el ejército invadiera Ucrania. En los hechos, ese deseo se desintegró. "Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", sostuvo Trump en un posteo de su red Truth Social, al regresar a Washington.

Putin exigió desde un principio un "acuerdo de paz" más general para abordar las "causas profundas" de la guerra, empezando por el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN. En Moscú consideran que si se diera, esa alianza militar sería una amenaza existencial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Kiev, el ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante el viernes, en momentos en que se desarrollaba la cumbre en Anchorage, Alaska. El ejército ruso reivindicó el sábado la toma de dos localidades en el este de Ucrania.

Putin y Trump en una conferencia de prensa conjunta desarrollada en Anchorage, Alaska

Las sanciones estadounidenses a Rusia, en suspenso

El viernes expiró el ultimátum impuesto de Estados Unidos a Rusia para que pusiera fin a la guerra en Ucrania, a riesgo de que entraran en vigor las llamadas sanciones "secundarias", aquellas dirigidas a países que se abastecen de Rusia, en particular petróleo y armas. "Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora", declaró finalmente el presidente estadounidense en respuesta a una pregunta de Fox News tras la cumbre.

Por su parte, Putin declaró este sábado que habló durante el encuentro con su par estadounidense sobre los medios para detener el conflicto "sobre una base justa" y subrayó que la cumbre fue "oportuna" y "muy útil", según expresaron desde el Kremlin.

Trump dispone de una herramienta legislativa que le otorga "la capacidad de imponer aranceles del 500% a cualquier país que ayude a Rusia y apoye la maquinaria bélica de Putin", según el influyente senador republicano Lindsey Graham, uno de los impulsores de esta propuesta. El jefe de Estado declaró que estaba "estudiando cuidadosamente" esta propuesta.

Sin embargo, los líderes europeos afirmaron el sábado estar "dispuestos a mantener la presión" sobre Rusia mediante "sanciones y medidas económicas específicas", en tanto "continúen las matanzas en Ucrania" y hasta "el establecimiento de una paz justa y duradera".

Reunión Trump-Putin: cómo es la Base militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska

Asuntos territoriales no resueltos y garantías de seguridad

En Ucrania existía temor por la posibilidad de un acuerdo en Anchorage que los obligara a ceder una parte de su territorio. Además de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20 % del territorio ucraniano, en cuatro regiones del sur y el este (Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia). Ni Putin ni Trump abordaron este delicado asunto durante sus declaraciones a la prensa.

Ucrania, con el apoyo de sus aliados europeos, exige además garantías de seguridad en caso de cese de las hostilidades para evitar la reanudación de la invasión rusa, algo que Moscú rechaza categóricamente.

Trump y Putin tampoco plantearon directamente esta cuestión en su declaración final. Sin embargo, en su conversación posterior a la cumbre con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y varios líderes europeos, Trump mencionó una garantía de seguridad similar al del Artículo 5 de la OTAN para Kiev, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, según dos fuentes ucranianas familiarizadas con el tema.

La Primera ministra italiana, Giorgia Meloni, indicó que el primer paso sería definir "una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de ser atacada nuevamente". Varios países europeos, entre ellos Francia y Reino Unido manifestaron su disposición para contribuir a una fuerza estacionada en Ucrania, pero no en primera línea.

Putin y Trump en Alaska

La posibilidad de una reunión tripartita entre Trump, Putin y Zelenski

Trump confirmó que recibirá a Zelenski en la Casa Blanca el lunes. "Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin", dijo el mandatario. Previamente, sostuvo que un acuerdo para poner fin a la guerra "realmente dependía del presidente" de Ucrania.

Zelenski sostuvo confirmó la invitación y dijo que asistirá con la idea de "poner fin a la matanza y a la guerra". Agregó también que mantuvo una "conversación larga y sustancial con Trump", que comenzó como una charla individual, antes de que se le unieran los líderes europeos.

También reiteró que estaría listo para una reunión trilateral con Trump y Putin, algo que Kiev ha estado impulsando pero a lo que el Kremlin se ha resistido.

"Ucrania enfatiza que las cuestiones clave pueden discutirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para esto", dijo Zelenski.

Gi